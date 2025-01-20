Patriot и SAMP-T не справятся: какая система способна отразить атаку российского "Орешника"

Эксперты пояснили, что важнейшим параметром систем ПРО является канальность — то есть способность одновременно поражать несколько целей. Именно этот показатель влияет на эффективность перехвата ракет с разделяющимися боеголовками.

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в недавнем интервью подчеркнул, что Украина не располагает системами, способными эффективно перехватывать баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности, включая такие угрозы, как ракета "Орешник". Однако существует западная система, которая способна отражать удар российского оружия — речь идет о зенитной ракете SM-3. Такое мнение высказали эксперты Defense Express в материале от 20 января.

Главком Александр Сырский об угрозе "Орешника" (смотреть с 1:04:26)

Обозреватели пояснили, что на вооружении Украины находятся комплексы Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые предназначены для перехвата баллистических ракет оперативно-тактического уровня с дальностью до 1000 км. Однако их возможностей недостаточно для борьбы с баллистическими ракетами средней и межконтинентальной дальности.

Дело в том, что такие баллистические ракеты, как российская "Орешник", проходят маршевый участок траектории на высотах свыше 100 км и достигают скоростей 3–4 км/с, затем входят в атмосферу со скоростью 5–7 км/с. Эти параметры значительно усложняют задачу для современных систем ПВО, даже если они теоретически способны атаковать боевые части таких ракет.

Ключевая проблема связана с использованием раздельных боевых частей. Такие ракеты, как "Орешник", несут несколько боевых блоков, включая ложные цели. А важнейшим параметром противоракетной обороны является канальность — то есть способность противоракетного комплекса одновременно поражать несколько целей. Как раз проблема систем Patriot и SAMP-T в перехвате разделяющихся боеголовок и заключается в ограниченной канальности.

На практике это означает, что даже если современные системы ПВО могут атаковать боевые блоки ракет в атмосфере, они не способны перехватить все блоки одновременно. Это не связано с несовершенством систем, отметили специалисты, а с их изначальной конструкцией, которая не предусматривала такие задачи.

Роль THAAD и SM-3

Противоракетный комплекс THAAD, предназначенный для перехвата баллистических ракет средней дальности в верхних слоях атмосферы, также имеет ограничения по количеству одновременно обстреливаемых целей. Хотя точные данные о его канальности остаются засекреченными, известно, что эта система не обеспечивает полного решения проблемы.

Вместе с тем существуют системы, которые теоретически способны противостоять российской ракете до разведения ее боевых блоков. Например, такой способ реализована в перехватчике SM-3, применяемом на кораблях с системой ПРО Aegis или в стационарной версии Aegis Ashore. Однако производство и применение этих систем остается ограниченным.

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Напомним, SM-3 (RIM-161) американская зенитная управляемая ракета семейства Standard, входит в систему противоракетной обороны корабельного базирования и предназначена для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности в верхних слоях атмосферы, а также на заатмосферном участке.

В апреле прошлого года стало известно и о боевом применении SM-3. Предположительно, именно данным видом вооружения была отражена атака в ходе массированного ракетного удара Ирана по Израилю.