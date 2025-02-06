3000 долларов за "бусик", 5000 за поджог ТЦК: журналисты узнали, как ФСБ вербует украинцев

Новичкам кураторы из российских спецслужб предлагают рисовать граффити, затем возможен "карьерный рост" до поджогов автомобилей, уничтожения зданий ТЦК и убийств военных.

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Вербовщики российских спецслужб предлагают за совершение терактов и взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки тысячи долларов. Для поиска потенциальных "террористов" они используют целую сеть Telegram-каналов, нацеленных прежде всего на молодежь. О схеме работы российских вербовщиков рассказали журналисты издания Texty.org.ua, которые поговорили с вражескими "рекрутерами" под видом заинтересованных в работе и опубликовали информацию, которую удалось узнать.

По словам журналистов, граффити с адресом Telegram-канала случайно увидели на стене в спальном районе Киева. Сначала канал выглядел как типичный российский пропагандистский ресурс о ТЦК, но сообщения постепенно подводили подписчиков к идеям настоящего насилия против военнослужащих. Впоследствии появилось объявление с суммами вознаграждений за совершение различных актов саботажа и террора. За "слив" личных данных сотрудников ТЦК предлагали 100 долларов, за поджог авто или "бусика" — 2000 и 3000 долларов соответственно, за уничтоженное здание терцентра — 5000 долларов. В "прайсе" также есть убийство военнослужащего по "договорной цене".

Сколько обещают спецслужбы РФ за террор против военнослужащих ТЦК Фото: texty.org.ua

Журналисты признались, что прямолинейность этих предложений наводила на мысль, что это может быть операция СБУ для ловли коллаборантов "на живца", однако общение с админом канала развеяло сомнения. Вербовщики предложили ответить на вопросы анкеты и провели онлайн-собеседование, на котором спрашивали о том, что завербованный хотел бы делать и какими навыками обладает.

Вербовщики российских спецслужб просят коллаборационистов ответить на вопросы анкеты Фото: texty.org.ua

Российский куратор расспрашивал журналистов, имеют ли они навыки работы с дронами или доступ к ним. Затем сказали, что новички сначала выполняют простые задачи, и предложили сделать трафарет с названием Telegram-канала и делать граффити на видных местах. Затем возможен "карьерный рост" до исполнителя терактов.

ФСБ вербует молодежь

Авторы статьи отметили, что нашли целую сеть подобных каналов в Telegram. Один главный канал имел около 5 тысяч участников, и для каждого областного центра были созданы отдельные региональные. В разговоре вербовщики не упоминают Россию и убеждают, что они тоже из Украины и делают это "ради будущего детей".

"Правда, забыв уточнить, откуда, собственно, деньги. А именно они фактически являются двигателем всего этого процесса. Кажется, ни для кого с той стороны уже не секрет, что единственная настоящая "скрижаль", которая держит лубочное здание современной России и "русского мира", — это денежный поток. Иссякнет он — будет конец и всему остальному", — отмечают журналисты.

Однако опасность заключается в том, что "легкие" деньги могут привлекать молодежь и даже несовершеннолетних. Кураторы спрашивают возраст и охотно предлагают работу 15-17-летним "кандидатам", потому что они задают меньше вопросов и их легче подстрекать на преступление, говорят авторы материала.

Кураторы российских спецслужб вербуют 15-17-летних украинцев Фото: texty.org.ua

Взрывы в ТЦК: что известно

1 февраля подрыв произошел в помещении областного ТЦК Ровно. В СБУ 5 февраля рассказали, что по данным следствия российские спецслужбы дистанционно взорвали завербованного агента — 21-летнего жителя Житомирской области. Он погиб на месте, восемь сотрудников терцентра были ранены.

2 февраля взрыв прогремел возле ТЦК в Павлограде в Днепропетровской области. В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщали, что от взрыва неустановленного предмета пострадал один человек.

5 февраля очередной теракт произошел в помещении Каменец-Подольского ТЦК. Инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская сообщала, что от взрыва погиб один человек и еще четверо получили ранения.

Напомним, 5 февраля заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко рассказывал, что вербовщики из спецслужб РФ взрывают взрывчатку вместе с исполнителями дистанционно. Таким образом они избавляются от свидетелей и избегают выплаты вознаграждения.

Также 5 февраля в Центре противодействия дезинформации при СНБО предупредили, что российские спецслужбы прежде всего пытаются завербовать подростков и плохо информированную молодежь, которым обещают "легкие деньги", а потом "кидают" их или убивают.