ФСБ вербует агентов "втемную": в Нацполиции и СБУ прокомментировали взрывы в ТЦК в Украине (видео)

По словам заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко, российские спецслужбы взрывают взрывчатку дистанционно вместе с исполнителями, чтобы избавиться от свидетелей и не платить вознаграждение.

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Подрывы в территориальных центрах комплектования и социального обслуживания в Украине организовывают российские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию в украинском обществе. Тему серии взрывов в ТЦК в течение последней недели поднял глава Национальной полиции Украины Иван Выговский на брифинге 5 февраля, передает "РБК-Украина".

"Мы четко понимаем со службами безопасности, что это конкретно атака спецслужб Российской Федерации с целью создать ложное мнение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать ложное отношение к силам безопасности и обороны в нашей стране", — сказал Выговский.

По его словам, подозреваемых по всем инцидентам установили и задержали, и сейчас они находятся под стражей.

О том, что диверсии возле зданий ТЦК являются операциями ФСБ, сказал и заместитель председателя Службы безопасности Украины Сергей Андрущенко. Он рассказал, что с 2024 года по состоянию на сегодня СБУ совместно с Нацполицией установили 497 человек, которые поджигали военные авто, объекты АО "Укрзализныця", устанавливали самодельные взрывные устройства и совершали теракты.

"Враг пытается в первую очередь дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Также его целью является дискредитация именно ТЦК, сорвать мобилизацию и усилить недоверие граждан к Силам обороны", — пояснил замглавы СБУ.

Он также отметил, что россияне прибегают к новой тактике: взрывают взрывные устройства дистанционно, когда исполнитель еще остается рядом с ним. По словам Андрущенко, завербованный агент не знает об опасности, его ликвидируют "втемную", чтобы избавиться от свидетеля и не выплачивать вознаграждение.

"То есть ФСБ используют исполнителей просто как расходный материал", — отметил чиновник.

Глава Нацполиции Иван Выговский также рассказал на брифинге детали взрыва в Каменце-Подольском, произошедшего около 13:00 5 февраля. По его словам, человек подошел к КПП ТЦК с сумкой в руках, попросил передать передачу, и в этот момент произошел подрыв. Четыре человека получили ранения, а подрывник погиб.

Взрывы в ТЦК: детали

1 февраля взрыв прогремел в помещении областного ТЦК Ровно. Правоохранители сообщали об одном погибшем и шести раненых. В Службе безопасности Украины 5 февраля сообщили, что в Ровенском терцентре дистанционно взорвали завербованного агента спецслужбы России. По данным следствия, завербованным оказался 21-летний житель Житомирской области. От взрыва он погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения.

2 февраля пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила о взрыве возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. Взорвался неустановленный предмет, был ранен один мужчина.

5 февраля прогремел взрыв в помещении Каменец-Подольского ТЦК. Инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская рассказала, что в результате инцидента погиб один человек и еще четверо были ранены.

Народный депутат от фракции политической партии "Европейская солидарность" София Федина сказала, что взрыв в Каменце-Подольском вызвала граната, которую бросил в помещение неизвестный.