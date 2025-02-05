ФСБ вербує агентів "втемну": у Нацполіції та СБУ прокоментували вибухи в ТЦК в Україні (відео)

За словами заступника голови СБУ Сергія Андрущенка, російські спецслужби підривають вибухівку дистанційно разом із виконавцями, щоб позбутися свідків і не платити винагороду.

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Підриви в територіальних центрах комплектування й соціального обслуговування в Україні організовують російські спецслужби, щоб дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві. Тему серії вибухів у ТЦК протягом останнього тижня підняв голова Національної поліції України Іван Вигівський на брифінгу 5 лютого, передає "РБК-Україна".

"Ми чітко розуміємо зі службами безпеки, що це конкретно атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити хибне відношення до сил безпеки й оборони в нашій країні", — сказав Вигівський.

За його словами, підозрюваних за всіма інцидентами встановили та затримали, і зараз вони перебувають під вартою.

Про те, що диверсії біля будівель ТЦК є операціями ФСБ, сказав і заступник голови Служби безпеки України Сергій Андрущенко. Він розповів, що з 2024 року станом на сьогодні СБУ спільно з Нацполіцією встановили 497 осіб, які підпалювали військові авто, об'єкти АТ "Укрзалізниця", встановлювали саморобні вибухові пристрої та здійснювали теракти.

"Ворог намагається в першу чергу дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Також його метою є дискредитація саме ТЦК, зірвати мобілізацію і посилити недовіру громадян до Сил оборони", — пояснив заступник голови СБУ.

Він також зазначив, що росіяни вдаються до нової тактики: підривають вибухові пристрої дистанційно, коли виконавець ще лишається поруч із ним. За словами Андрущенка, завербований агент не знає про небезпеку, його ліквідують "втемну", щоб позбутися свідка та не виплачувати винагороду.

"Тобто ФСБ використовують виконавців просто як розхідний матеріал", — зазначив посадовець.

Голова Нацполіції Іван Вигівський також розповів на брифінгу деталі вибуху в Кам'янці-Подільському, що стався близько 13:00 5 лютого. За його словами, особа підійшла до КПП ТЦК з сумкою в руках, попросила передати передачу, і в цей момент стався підрив. Чотири особи отримали поранення, а підривник загинув.

Вибухи в ТЦК: деталі

1 лютого вибух прогримів в приміщенні обласного ТЦК Рівного. Правоохоронці повідомляли про одного загиблого і шістьох поранених. В Службі безпеки України 5 лютого повідомили, що в Рівненському терцентрі дистанційно підірвали завербованого агента спецслужби Росії. За даними слідства, завербованим виявився 21-річний житель Житомирської області. Від вибуху він загинув на місці, а вісім військовослужбовців дістали поранення.

2 лютого пресслужба Національної поліції України повідомила про вибух біля ТЦК в Павлограді Дніпропетровської області. Вибухнув невстановлений предмет, було поранено одного чоловіка.

5 лютого прогримів вибух у приміщенні Кам'янець-Подільського ТЦК. Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська розповіла, що внаслідок інциденту загинув один чоловік і ще четверо були поранені.

Народна депутатка від фракції політичної партії "Європейська солідарність" Софія Федина сказала, що вибух в Кам'янці-Подільському спричинила граната, яку кинув у приміщення невідомий.