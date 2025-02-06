3000 доларів за "бусик", 5000 за підпал ТЦК: журналісти дізналися, як ФСБ вербує українців

Новачкам куратори з російських спецслужб пропонують малювати графіті, потім можливе "кар'єрне зростання" до підпалів автомобілів, знищення будівель ТЦК і вбивств військових.

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Вербувальники російських спецслужб пропонують за здійснення терактів і вибухів у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки тисячі доларів. Для пошуку потенційних "терористів" вони використовують цілу мережу Telegram-каналів, націлених насамперед на молодь. Про схему роботи російських вербувальників розповіли журналісти видання Texty.org.ua, які поговорили з ворожими "рекрутерами" під виглядом зацікавлених у роботі й опублікували інформацію, яку вдалося дізнатися.

За словами журналістів, графіті з адресою Telegram-каналу випадково побачили на стіні в спальному районі Києва. Спочатку канал мав вигляд типового російського пропагандистського ресурсу про ТЦК, але дописи поступово підводили підписників до ідей справжнього насильства проти військовослужбовців. Згодом з'явилося оголошення з сумами винагород за здійснення різних актів саботажу й терору. За "злив" особистих даних співробітників ТЦК пропонували 100 доларів, за підпал авто чи "бусика" — 2000 і 3000 доларів відповідно, за знищену будівлю терцентру — 5000 доларів. У "прайсі" також є вбивство військовослужбовця за "договірною ціною".

Скільки обіцяють спецслужби РФ за терор проти військовослужбовців ТЦК Фото: texty.org.ua

Журналісти зізналися, що прямолінійність цих пропозицій наводила на думку, що це може бути операція СБУ для ловлі колаборантів "на живця", однак спілкування з адміном каналу розвіяло сумніви. Вербувальники запропонували відповісти на питання анкети та провели онлайн-співбесіду, на якій питали про те, що завербований хотів би робити і якими навичками володіє.

Вербувальники російських спецслужб просять колаборантів відповісти на питання анкети Фото: texty.org.ua

Російський куратор розпитував журналістів, чи мають вони навички роботи з дронами чи доступ до них. Потім сказали, що новачки спочатку виконують простіші завдання, і запропонували зробити трафарет з назвою Telegram-каналу та робити графіті на видних місцях. Потім можливе "кар'єрне зростання" до виконувача терактів.

ФСБ вербує молодь

Автори статті зазначили, що знайшли цілу мережу подібних каналів у Telegram. Один головний канал мав близько 5 тисяч учасників, і для кожного обласного центру були створені окремі регіональні. У розмові вербувальники не згадують Росію та переконують, що вони теж з України і роблять це "заради майбутнього дітей".

"Щоправда, забувши уточнити, звідки, власне, гроші. А саме вони фактично є рушієм усього цього процесу. Здається, ні для кого з того боку вже не секрет, що єдина справжня "скрижаль", яка тримає лубочну будівлю сучасної Росії та "русского міра", — це грошовий потік. Вичерпається він — буде кінець і всьому іншому", — зазначають журналісти.

Однак небезпека полягає в тому, що "легкі" гроші можуть приваблювати молодь і навіть неповнолітніх. Куратори питають вік і радо пропонують роботу 15-17-річним "кандидатам", бо вони ставлять менше запитань і їх легше підбурити на злочин, говорять автори матеріалу.

Куратори російських спецслужб вербують 15-17-річних українців Фото: texty.org.ua

Вибухи в ТЦК: що відомо

1 лютого підрив стався у приміщенні обласного ТЦК Рівного. В СБУ 5 лютого розповіли, що за даними слідства російські спецслужби дистанційно підірвали завербованого агента — 21-річного жителя Житомирської області. Він загинув на місці, вісім співробітників терцентру були поранені.

2 лютого вибух прогримів біля ТЦК в Павлограді у Дніпропетровській області. У пресслужбі Національної поліції України повідомляли, що від вибуху невстановленого предмета постраждав один чоловік.

5 лютого черговий теракт стався у приміщенні Кам'янець-Подільського ТЦК. Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська повідомляла, що від вибуху загинув один чоловік і ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, 5 лютого заступник голови СБУ Сергій Андрущенко розповідав, що вербувальники зі спецслужб РФ підривають вибухівку разом із виконавцями дистанційно. Таким чином вони позбуваються свідків і уникають виплати винагороди.

Також 5 лютого в Центрі протидії дезінформації при РНБО попередили, що російські спецслужби насамперед намагаються завербувати підлітків і погано поінформовану молодь, яким обіцяють "легкі гроші", а потім "кидають" їх або вбивають.