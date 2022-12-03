Для вступления в НАТО: Швеция впервые выдала Турции члена Рабочей партии Курдистана, – СМИ

Стокгольм выполняет договоренности в рамках подписанного с Анкарой меморандума о членстве скандинавской страны в НАТО.

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Швеция передала Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Как уточняется, Махмут Тат был задержан в Швеции и после прохождения соответствующих процедур отправлен в Турцию самолетом, где его доставили в отделение полиции аэропорта Стамбула. После этого мужчину отправили в здание суда Газиосманпаша.

В Турции Тат приговорен к 6 годам и 10 месяцам тюремного заключения за членство в РПК. В 2015 году он попросил Швецию о политическом убежище, но ему отказали.

Передавая члена РПК турецкой стороне, Стокгольм выполняет договоренности в рамках подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО, что предусматривает выдачу лиц, которых Анкара обвиняет в террористической деятельности.

Напомним, Швеция и Финляндия в мае подали заявки для членства в НАТО. Передача заявки состоялась в штаб-квартире военного блока в Брюсселе.

В то же время Турция потребовала от скандинавских стран объявить курдские организации террористическими и выдать лиц, обвиняемых в терроризме.