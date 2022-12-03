Для вступу до НАТО: Швеція вперше видала Туреччині члена Робочої партії Курдистану, – ЗМІ

Стокгольм виконує домовленості у межах підписаного з Анкарою меморандуму про членство скандинавської країни до НАТО.

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Швеція передала Туреччині першого засудженого за членство у Робочій партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною організацією. Про це повідомляє турецьке видання NTV.

Як уточнюється, Махмут Тат був затриманий у Швеції та після проходження відповідних процедур відправлений до Туреччини літаком, де його доставили до відділення поліції аеропорту Стамбула. Після цього чоловіка відправили до будівлі суду Газіосманпашу.

У Туреччині Тата засудили до 6 років і 10 місяців ув'язнення за членство в РПК. 2015 року він попросив Швецію про політичний притулок, але йому відмовили.

Передаючи члена РПК турецькій стороні, Стокгольм виконує домовленості в межах підписаного з Туреччиною меморандуму про членство в НАТО, що передбачає видачу осіб, яких звинувачує Анкара в терористичній діяльності.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія у травні подали заявки для членства в НАТО. Передача заявки відбулася у штаб-квартирі військового блоку у Брюсселі.

Водночас Туреччина вимагає від скандинавських країн оголосити курдські організації терористичними та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі.