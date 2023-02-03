"Уберите свои грязные руки": глава МВД Турции обвинил послов США в интригах и лицемерии

По мнению Сулеймана Сойлу, каждый американский посол, когда приезжает в страну, пытается "взбудоражить" Турцию. Чиновник считает, что таким образом Запад ведет против Турции психологическую войну.

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Руководитель турецкого министерства внутренних дел Сулейман Сойлу 3 февраля призвал посла Соединенных Штатов в Анкаре Джеффа Флейка "убрать грязные руки" от Турции. Резкое заявление главы турецких правоохранителей связано с тем, что по мнению Сойлу, американская сторона постоянно пытается "взбудоражить" Турцию. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.

По словам Сойлу, каждый американский посол в Турции пытается плести интриги в угоду геополитическим интересам Соединенных штатов. И это одна из важнейших внутренних проблем страны.

"Каждый американский посол в Турции думает про себя: "Что я могу сделать в Турции, чего я могу добиться в Турции, как я могу навредить Турции, как я могу быть благоприятным для моих отцов". Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет и всегда было таковым", — заявил Сойлу в отеле туристического района Кунду в Анталии.

По мнению главы МВД точно такая проблема существует и в европейских странах, но тамошние лидеры знают об этом, и их такое положение вещей вполне устраивает.

"Они делают то же самое в Европе, они управляют Европой через американское посольство. Но не волнуйтесь, европейцы не расстраиваются по этому поводу", — отметил Сойлу.

Турецкий чиновник убежден, что подобному лицемерию противостоит глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, который препятствует тому, чтобы Турцией манипулировали.

"Я говорю это очень четко, уберите свои грязные руки от Турции. Я прекрасно знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, и как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции", — подчеркнул глава МВД.

Подобные резкие заявления министра звучали и ранее. Так, на фоне заявлений США о планирующихся в стране терактах и закрытии в Стамбуле консульств ряда европейских стран Сойлу заявил, что Запад в отношении Турции ведет психологическую войну. По его мнению именно США финансируют деятельность террористических организаций на территории страны.

"Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными. Они начали эту психологическую войну в тот день, когда мы объявили о том, что готовимся принять 60 млн туристов и имеем $46 млрд доходов от туристической отрасли", — сказал Сойлу.

Напомним, Совет безопасности Турции 25 января выступил с заявлением относительно скандала в Швеции с сожжением Корана. В заявлении сказано, что Анкара поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, но решительно осуждает нападения, которые являются проявлением антиисламского расизма.