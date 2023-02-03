"Приберіть свої брудні руки": глава МВС Туреччини звинуватив послів США в інтригах і лицемірстві

На думку Сулеймана Сойлу, кожен американський посол, коли приїжджає до країни, намагається "розбурхати" Туреччину. Чиновник вважає, що так Захід веде проти Туреччини психологічну війну.

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Керівник турецького міністерства внутрішніх справ Сулейман Сойлу 3 лютого закликав посла Сполучених Штатів в Анкарі Джеффа Флейка "прибрати брудні руки" від Туреччини. Різка заява голови турецьких правоохоронців пов'язана з тим, що, на думку Сойла, американська сторона постійно намагається "розбурхати" Туреччину. Про це повідомляє турецький телеканал Habertürk.

За словами Сойла, кожен американський посол у Туреччині намагається плести інтриги для геополітичних інтересів Сполучених Штатів. І це одна з найважливіших внутрішніх проблем країни.

"Кожен американський посол у Туреччині думає сам собі: "Що я можу зробити в Туреччині, чого я можу досягти в Туреччині, як я можу нашкодити Туреччині, як я можу бути сприятливим для моїх батьків". Це було одним із найголовніших нещасть Туреччини на багато років і завжди було таким", — заявив Сойлу в готелі туристичного району Кунду в Анталії.

На думку глави МВС, точно така проблема існує і в європейських країнах, але тамтешні лідери знають про це, і їх такий стан речей цілком влаштовує.

"Вони роблять те саме в Європі, вони керують Європою через американське посольство. Але не хвилюйтеся, європейці не засмучуються через це", — зазначив Сойлу.

Турецький чиновник переконаний, що подібному лицемірству протистоїть глава держави Реджеп Тайїп Ердоган, який перешкоджає маніпулювати Туреччиною.

"Я говорю це дуже чітко, приберіть свої брудні руки від Туреччини. Я чудово знаю, що ви зробили, які кроки зробили і як ви хочете розбурхати Туреччину. Приберіть свої брудні руки, свої обличчя, що посміхаються в масках, від Туреччини", — підкреслив глава МВС.

Подібні різкі заяви міністра звучали й раніше. На тлі заяв США про заплановані в країні теракти й закриття в Стамбулі консульств низки європейських країн Сойлу заявив, що Захід щодо Туреччини веде психологічну війну. На його думку, саме США фінансують діяльність терористичних організацій на території країни.

"Америка та Захід не хочуть, щоб ми були незалежними та вільними. Вони розпочали цю психологічну війну того дня, коли ми оголосили про те, що готуємося прийняти 60 млн туристів і маємо $46 млрд доходів від туристичної галузі", — сказав Сойлу.

Нагадаємо, Рада безпеки Туреччини 25 січня виступила із заявою щодо скандалу у Швеції зі спаленням Корану. У заяві сказано, що Анкара підтримує політику "відчинених дверей" НАТО, але рішуче засуджує напади, які є проявом антиісламського расизму.