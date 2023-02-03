У сенаті США вимагають не продавати F-16 Туреччині через блокування розширення НАТО

Законодавці зазначають, що Анкара порушує свої ж обов'язки ратифікувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, тому така поведінка має мати наслідки.

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Понад 20 членів Сенату надіслали листа президенту Джо Байдену з пропозицією блокування Туреччині продажу винищувачів F-16 на 20 млрд доларів. Про це повідомляє Defense News.

Туреччина хоче закупити F-16 останньої модифікації Block 70, а також модернізувати всі наявні літаки до їхнього рівня. 25 сенаторів вважають, що позиція Анкари щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО ставить під сумнів майбутній продаж авіації.

На думку сенаторів, Туреччина порушує свої ж зобов'язання щодо тристоронньої угоди, яку вона підписала зі Швецією та Фінляндією минулого року. Кандидати на вступ до Альянсу мають вжити заходів щодо "робочої партії Курдистану", а також потенційно екстрадувати деяких політиків до Анкари. Натомість Туреччина має ратифікувати заяву на вступ до НАТО.

"Швеція та Фінляндія просунулися вперед, щоб вирішити питання у своєму меморандумі про взаєморозуміння, тому я сподіваюся, що це призведе до ратифікації", — заявила сенатор Жанна Шахін.

Двоє сенаторів Боб Мендес та Кріс Ван Халлен виступають за ширші санкції проти Туреччини. У країні ув'язнюють журналістів і політичних опонентів, також Анкара має напружені відносини з Грецією. Крім того, турки можуть атакувати курдів у Сирії, а вони підтримуються Штатами.

"Турецька економіка не в кращій формі. Це одна з причин того, що опитування показують невисоку популярність Едрогана. Тому я думаю, що така поведінка має мати якісь наслідки", — заявив Ван Халлен.

Нагадаємо, в МЗС Туреччини заявили, що посли США намагаються "розбурхати країну" і ведуть психологічну війну.

26 січня в Туреччині обурилися "антиісламістським расизмом" у ЄС. У Швеції спалили Коран.