Ждать ли системы ПВО С-400 от Турции и скорого вступления в НАТО, — Евгений Магда

Во время войны Альянс не рискнет взять Украину в НАТО, но, возможно, заверит, что это произойдет после агрессии России. Турция не будет портить выборы Путину и передавать Украине комплексы С-400 в обмен на самолеты F-35 из США, отмечает эксперт.

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Украина на саммите в НАТО в Вашингтоне, который должен состояться 9-11 июля 2024 года, вряд ли получит какие-либо позитивные сигналы о вступлении в Альянс. Но может быть сформирована повестка, что после окончания войны Украина выйдет на своеобразную "финишную прямую" в этом процессе. Такое мнение в интервью Фокусу высказал директор института мировой политики Евгений Магда.

По его мнению, это именно тот максимум, на который Киев может рассчитывать в ситуации, когда продолжается широкомасштабное вторжение российских оккупантов. Если бы ситуация была более оптимистичной, то и заявления Зеленского, и заявления МИД Украины были бы не такими сдержанными на эту тему.

"Несмотря на интеграцию в ВСУ очередных стандартов НАТО пока идет война никакой конкретики мы не получим, кроме трогательных словесных конструкций поддержки на пути в Альянс, — отмечает эксперт, — Для подавляющего большинства политиков стран НАТО тема Украины не очень комфортна в предвыборной кампании в Европарламент, так же как и для выборов президента в США".

По мнению Евгения Магды, ситуация в этом вопросе очень сложная, но Киев должен двигаться активнее дальше, ведь ВСУ есть что предложить Альянсу. Например, в Минобороны Украины есть департамент по трофейному оружию, которым можно поделиться с западными партнерами, хотя Украина и так предоставляет НАТО эту информацию.

"У нас вообще есть уникальный опыт противодействия российской армии, который эксперты изучают все 23 месяца с момента широкомасштабного нападения на Украину, — отмечает эксперт, — Надо понимать, что во время АТО инструкторы НАТО не только обучали наших бойцов, но и сами перенимали опыт".

Что касается комплексов С-400 российского производства, которые может передать Украине Турция в обмен на американские F-35, то накануне встречи Путина и Эрдогана вряд ли это произойдет, говорит Магда. По его мнению, несмотря на поддержку Украины и непризнание оккупированного Крыма территорией РФ Эрдоган не будет портить выборы Путину.

Полный разговор с Евгением Магдой вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, 29 января в Совбезе РФ призвали готовиться к длительной войне с Западом после окончания "горячей фазы" против Украины. Боевые действия против РФ не прекратятся в будущем, поскольку США и НАТО якобы готовы к решительным действиям, заявил Николай Патрушев.