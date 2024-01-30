Никаких "мясных штурмов" и бессмысленных приказов: Украина успешно внедряет стандарты НАТО (видео)

Если до 2014 года ВСУ были постсоветской армией, то теперь они почти такие, как и любая другая армия НАТО. Стандарты Альянса — это не только калибр оружия, но и система принятия решений, отмечает майор запаса Алексей Гетьман.

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Несмотря на то, что на учениях с инструкторами НАТО за границами Украины бойцы ВСУ часто дают науку самим западным партнерам, нам все равно надо активнее внедрять все стандарты Альянса. Эти стандарты — не только калибр оружия или частоты связи, но и система взаимоотношений между военными в армии. Об этом в интервью Фокусу рассказал участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Он отмечает, что до 2014 года Украина имела постсоветскую армию, которая имела похожие правила, боевые уставы и построение подразделений, которые не соответствовали современным реалиям. С момента агрессии РФ в Крыму украинские вооруженные силы стали переходить именно на стандарты НАТО для более действенного выполнения военных задач.

"Например, была изменена ситуация, когда командир отдавал опасный приказ, а все звено должно было его выполнять, — говорит майор запаса, — Теперь каждый младший командир в пределах своих тактических полномочий принимать самостоятельные решения, что позволяет избежать потерь среди личного состава или не тратить время на бессмысленные вещи. Например, это делает невозможным "мясные штурмы"".

В ВСУ теперь так построена система взаимоотношений, что командир даже при желании не может отдать приказ к подобным штурмам, отмечает Гетьман. Это стало возможным именно благодаря реформе по стандартам НАТО.

"Теперь в ВСУ нет проблем, которые были когда-то, чтобы, например, для выезда на учения командир роты неделю заполнял документы и согласовывал все вопросы от транспорта до еды, — акцентирует майор запаса, — Сейчас командир составляет план учений и если его согласовывает руководство, то командиру остается заниматься только подчиненными в рамках своей работы".

При этом Алексей Гетьман отмечает, что, к сожалению, в ВСУ все же еще остались признаки "советчины", хотя ситуация изменилась действительно кардинально за последние 9 лет. Многие советские шаблоны и примеры работы сходят на нет, в том числе и эволюционным путем, ведь в ВСУ пришло немало молодых людей с современным подходом.

Ранее Фокус сообщал, что по данным Института изучения войны Украина уже внедрила более 18 стандартов НАТО. В них вошли стандарты защиты личного состава, коммуникационную подготовку военно-морских сил, а также процедуры для информационных и транспортных систем.