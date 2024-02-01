Чи чекати системи ППО С-400 від Туреччини та швидкого вступу до НАТО, — Євген Магда

Під час війни Альянс не ризикне взяти Україну до НАТО, але, можливо, запевнить, що це відбудеться після агресії Росії. Туреччина не буде псувати вибори Путіну і передавати Україні комплекси С-400 в обмін на літаки F-35 з США, зазначає експерт.

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Україна на самміті у НАТО у Вашингтоні, що має відбутись 9-11 липня 2024 року, навряд чи отримає які-небудь позитивні сигнали щодо вступу до Альянсу. Але може бути сформована повістка, що після закінчення війни Україна вийде на своєрідну "фінішну пряму" в цьому процесі. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висказав директор інституту світової політики Євген Магда.

Як на нього, це саме той максимум, на який Києв може розрахувати в ситуації, коли продовжується широкомасштабне вторгнення російських окупантів. Якби ситуація була більш оптимістичною, то і заяви Зеленського і заяви МЗС України були не такими стриманими на цю тему.

"Не дивлячись на інтеграцію в ЗСУ чергових стандартів НАТО доки триває війна жодної конкретики ми не отримаємо, окрім зворушливих словесних конструкцій підтримки на шляху до Альянсу, — зазначає експерт. — Для переважної більшості політиків країн НАТО тема України не дуже комфортна у передвиборчій кампанії до Європарламенту, так само як і для виборів президента у США".

На думку Євгена Магди, ситуація в цьому питанні дуже складна, але Київ має рухатись активніше далі, адже ЗСУ є що запропонувати Альянсу. Наприклад, у Міноборони України є департамент щодо трофейної зброї, якою можна поділитись з західними партнерами, хоча Україна і так надає НАТО цю інформацію.

"У нас взагалі є унікальний досвід протидії російській армії, який експерти вивчають всі 23 місяці з моменту широкомасштабного нападу на Україну, — зазначає експерт. — Треба розуміти, що під час АТО інструктори НАТО не тільки навчали наших бійців, але й самі переймали досвід".

Щодо комплексів С-400 російського виробництва, які може передати Україні Туреччина в обмін на американські F-35, то напередодні зустрічі Путіна та Ердогана навряд чи це відбудеться, каже Магда. На його думку, не дивлячись на підтримку України та невизнання окупованого Криму територією РФ Ердоган не буде псувати вибори Путіну.

Повна розмова з Євгеном Магдою незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 29 січня у Радбезі РФ закликали готуватися до тривалої війни із Заходом після закінчення "гарячої фази" проти України. Бойові дії проти РФ не припиняться у майбутньому, оскільки США та НАТО нібито готові до рішучих дій, заявив Микола Патрушев.