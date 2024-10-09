Игра на опережение: как Лавров препятствует членству Украины в НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров требует от Киева вывода ВСУ из четырех частично оккупированных областей, отказа от намерений вступить в НАТО, а Западу угрожает "опасными последствиями". О чем может свидетельствовать новая риторика главного росдипломата, выяснял Фокус.

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В рамках саммита СНГ в понедельник, 7 октября после неформальной встречи с Путиным министры иностранных дел содружества провели заседание так называемого дипломатического совета. На встрече были представлены восемь членов СНГ из девяти (никакого участия в деятельности содружества не принимает Молдова, которая де-юре все еще остается членом), а также Туркменистан как ассоциированный член.

По итогам заседания был подписан ряд заявлений, в одном из которых зафиксирована "недопустимость использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер". "Санкции идут вразрез с Уставом ООН, мешают дружеским отношениям, сотрудничеству и оказывают негативное влияние на процессы глобального и регионального развития", — говорится в документе.

Лавров же в свою очередь подчеркнул, что "методы, которые использует Запад, не имеют ничего общего с международным правом и вызывают отторжение у остальных государств, включая государства постсоветского пространства". При этом российский министр отдельно акцентировал, что непосредственно отношениям РФ со странами СНГ "ничто не угрожает".

Как Москва имитирует идиллию в рамках СНГ

На самом же деле даже локальных проблем между членами СНГ накопилось немало. И дело не только в Армении и Азербайджане, отношения между которыми переживали и куда более напряженные времена, но и в неурядицах между другими участниками.

Например, до сих пор не утихает скандал между Москвой и Душанбе из-за таджикских мигрантов, права которых, по мнению Таджикистана, в РФ ущемляются. На днях премьер-министр республики Кохир Расулзода даже обвинил Россию в нарушении "основных прав и свобод" граждан Таджикистана "при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России".

Кроме того, недавно возник скандал в российско-узбекских отношениях из-за инцидента в школе №1 в Джизаке, где учительница избила русскоязычного ученика, приговаривая: "Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают отсюда". МИД РФ на эту историю отреагировал мгновенно, потребовав от Ташкента объяснений. Между тем вице-спикер парламента республики Алишер Кадыров в ответ призвал российское ведомство не вмешиваться во внутренние дела Узбекистана, обвинив ведомство Лаврова в попытке "поднять шум на пустом месте".

Почему министр Путина стремится к миру и войне одновременно

Весьма показательно, что именно 7 октября — в день встречи Лаврова с коллегами по СНГ вышло его интервью в американском издании Newsweek.

В нем глава росМИД назвал основой для мирного урегулирования"Стамбульские соглашения, парафированные 29 марта 2022 года российской и украинской делегациями".

"Эти соглашения предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности для Украины с учетом реалий на месте на тот момент. За два года эти реалии существенно изменились, в том числе и в правовом плане. 14 июня президент Владимир Путин назвал предпосылки урегулирования такими: полный выход ВСУ из "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и отмена всех санкций против России", — указал российский министр.

Киев, по его словам, ответил на это заявление Путина "вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа". "Его (Киева — ред.) покровители — США и другие страны НАТО — стремятся нанести России стратегическое поражение. В этих обстоятельствах у нас нет другого выхода, как продолжать специальную военную операцию вплоть до устранения всех угроз со стороны Украины", — подчеркнул глава росМВД.

Также Лавров отдельно пригрозил "опасными последствиями": "Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку, чтобы война продолжалась. Они обсуждают разрешение ВСУ на использование западных ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь российской территории. Эта игра с огнем может привести к очень опасным последствиям".

Как Лавров пускает пыль в глаза Глобальному Югу

Отметив, что Москва постоянно пытается позиционировать себя в качестве защитника Глобального Юга в противостоянии с Западом, а также в роли борца с неоколониализмом, политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом констатирует: "Лавров, как один из официальных рупоров Кремля, пытается подать агрессивные действия РФ по отношению к Украине под соусом перестройки мира от однополярного к многополярному, заигрывая таким образом с Глобальным Югом. В общем, российские спикеры постоянно повторяют мантру о том, что Запад якобы теряет монополию на доминирование".

И в этом контексте, отмечает эксперт, ключевая цель Лаврова заключается в том, чтобы продемонстрировать, мол, РФ выступает за урегулирование здесь и сейчас, ведь Глобальному Югу "вечная война не нужна, поскольку это негативно сказывается на продовольственных ценах и в целом на стабильности мировой экономики".

"Далеко не факт, что Москва действительно созрела к урегулированию, но она вынуждена постоянно подпитывать тему вроде бы такой готовности с тем, чтобы не раздражать страны Глобального Юга. То есть, фактически выступая на площадке СНГ, Лавров заигрывал с Глобальным Югом, хотя в самой этой структуре проблем накопилось воз и маленькая тележка. В частности, в Госдуме РФ систематически звучат угрозы в адрес стран бывшего СССР о том, что они повторят судьбу Украины", — подчеркивает Петр Олещук.

По его убеждению, Россия сейчас пытается "перезапустить СНГ", поскольку многие страны желают оттуда выйти, "хотя и боятся бросать прямой вызов РФ".

Кремль пытается избежать столкновения с НАТО

Между тем политолог Максим Несвитайлов в разговоре с Фокусом прямо сочетает свежие заявления Лаврова с дискуссиями относительно членства Украины в НАТО: "На днях уже экс-генсек НАТО Столтенберг отметил, что нельзя артикулировать такой тезис о том, что Украина станет членом Альянса только после окончания войны, поскольку это дает понимание Путину, по какому сценарию ему действовать. То есть, это для РФ прямое руководство к действиям, потому что если война в том или ином формате закончится, то Украина достаточно быстро станет членом НАТО. Сейчас очень много разговоров началось об ускорении вхождения Украины в Альянс, в том числе по модели Западной Германии. И в этой ситуации Россия всячески пытается сыграть на опережение, потому что ее подобный сценарий пугает".

Лавров отдельно пригрозил "опасными последствиями" Фото: AP

Говоря о страхах Кремля, Максим Несвитайлов акцентировал, что РФ не просто не готова к прямому столкновению со странами НАТО, но и "существует и функционирует исключительно за счет того, что, обходя санкции, продолжает торговать своими энергоносителями, агропродукцией и другим сырьем, в том числе, со странами Запада".

По мнению эксперта, прямое столкновение с НАТО даже в не ядерном формате будет означать, что Российская Федерация окажется в "крайне сложной ситуации, когда нейтральные страны, а также немногочисленные союзники от нее отвернутся".

"В такой ситуации на партнерство с Индией и другими странами Глобального Юга Россия может не рассчитывать, ведь они заточены на торговлю с США и Евросоюзом. Кроме того, страны НАТО поддержит Япония, Израиль, Южная Корея и другие. Поэтому, понимая серьезность вызовов, Россия с помощью шантажа на манипуляций пытается сыграть на опережение и ради этого Лавров и выступает с такими заявлениями", — отмечает политолог.

Моделируя вероятную реакцию со стороны ведущих стран НАТО на соответствующие заявления Кремля, Максим Несвитайлов отметил, что позиция относительно членства Украины "однозначно эволюционирует" и у Джо Байдена сейчас есть все основания сделать в этом направлении "достаточно весомые шаги, чтобы положительно войти в историю".