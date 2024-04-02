Из-за задержаний трудовых мигрантов: в Дагестане начался мусорный коллапс (фото)

По словам заместителя главы Минтруда Таджикистана Шахнозы Нодири, после теракта в "Крокусе" в страну приезжает больше людей, чем уезжает.

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На территории российской республики Дагестан, в Махачкале, возникли проблемы с уборкой мусора из-за оттока трудовых мигрантов в связи с задержаниями иностранных граждан, последившими за терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет российское агентство "РИА Новости".

Сообщается, что мусорный коллапс настиг столицу Дагестана после того, как сотрудники полиции задержали "до выяснения личности" мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1".

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"На протяжении последних дней наблюдается ухудшение санитарного состояния города, по техническим причинам у регионального оператора (по обращению с твердыми коммунальными отходами) МБУ "Махачкала-1" возникли сложности при уборке смета, контейнерных площадок и вывозе ТКО", – заявили в администрации города.

В ведомстве отметили, что к уборке и вывозу мусора уже привлекли мужчин, работающих в администрации Махачкалы и подведомственных учреждениях. Тем временем в местных Telegram-каналах появились жалобы на "ухудшение санитарного состояния" и соответствующие фото.

Мусор в Махачкале Фото: Соцсети Мусор в Махачкале Фото: Соцсети

Источник агентства также заявил, что некоторые выходцы из Средней Азии могли покинуть Дагестан после задержания в прошлое воскресенье в Махачкале и Каспийске нескольких земляков по подозрению в терроризме.

The Moscow Times пишет, что Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

"Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает (в Таджикистан) больше, чем уезжает", — отметила заместитель главы ведомства Шахноза Нодири.

Напомним, 29 марта сотрудники органов безопасности Таджикистана сообщили о задержании девятерых человек в связи с нападением на концертный зал под Москвой 22 марта. Всех задержанных подозревают в связях с обвиняемыми в теракте, а также с "Исламским государством", в частности с афганской ячейкой группировки.

Ранее, 28 марта, СМИ писали, что в Москве мигранты из Таджикистана стараются не выходить из дома, потому что из-за теракта в "Крокус Сити Холле" боятся, что их депортируют, или отправят на войну в Украину.