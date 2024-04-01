Стрельба в "Крокусе" и межэтнические отношения в РФ: как это повлияет на фронт в Украине (видео)

Если в РФ произойдет еще один теракт, то, возможно, Кремль попытается объединиться с другими государствами против терроризма. Москва будет получать условную "победу" в Афганистане или Сирии, ведь этого не удается сделать в Украине, отмечает бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Межэтническая напряженность в российском социуме, в очередной раз обострившаяся на фоне теракта в "Крокус Сити Холле", пока не привела к глобальным политическим сдвигам в РФ. И хотя россияне начали в быту проводить так называемую "проверку на таджика" отказываясь от сервиса со стороны трудовых мигрантов, таджикская диаспора может пойти на примирение с Кремлем. Такое мнение в интервью Фокусу высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отмечает, что Таджикистан наполняет на 50% свой ВВП именно за счет денег, полученных своими гражданами за работу в РФ. Эти огромные средства вряд ли Таджикистан захочет терять.

"Хотя, возможно, если давление усилится, то диаспора наоборот будет остро реагировать на случаи ксенофобии, — отмечает Ступак, — Украине бы было выгодно, если бы внутри РФ начались процессы, на которые карательная машина Кремля будет отвлекаться, ведь это уменьшит давление на Украину".

По словам военного эксперта, ФСБ активно работает внутри различных этнических диаспор и ищет себе агентуру. Более того, под влияние попадают влиятельные лица диаспор, которым ФСБ помогает избавиться от конкурентов в обмен на сотрудничество и лояльность.

Но это не очень поможет в налаживании отношений в самом российском социуме, ведь там, жители Москвы или Санкт-Петербурга относятся даже к россиянам, приехавшим с периферии, пренебрежительно. Трудовые мигранты, выполняющие грязную работу, вообще не считаются в РФ людьми, говорит Ступак.

"Это кардинально демонстрирует разницу между русскими и украинцами, ведь несмотря на единичные конфликты на этническом уровне у нас ни один из приезжих не может сказать, что на него хоть кто-то как-то криво посмотрел или оскорбил за его происхождение, — акцентирует эксперт. — Но "нацисты" все равно у нас, а не в России".

По мнению бывшего сотрудника СБУ, если в РФ произойдет еще один теракт, то, возможно, Кремль попытается объединиться с другими государствами против терроризма в условном Афганистане или Сирии, чтобы одержать победу, которую не удается получить в Украине.

Но главная опасность в том, что на фоне уменьшенной помощи от ЕС и США Путин захочет продолжать изнурительную войну и переведет ее в вялый или полузамороженный конфликт. Для Украины такой вариант совсем не выгоден, ведь продолжит страдания мирного населения, боевые потери и застопорит развитие страны или ее интеграцию в ЕС.

Напомним, официальные лица США заявили, что ответственность за террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области РФ несет отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К, базирующееся в Афганистане.

В то же время в МИД РФ обвинили в причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холле" Киев, заявив, что "кровавый террористический акт" был не первым за последнее время, и "следы всех этих преступлений ведут в Украину".