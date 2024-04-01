Стрілянина у "Крокусі" та міжетнічні стосунки у РФ: як це вплине на фронт в Україні (відео)

Якщо у РФ відбудеться ще один теракт, то, можливо, Кремль спробує об'єднатися з іншими державами проти тероризму. Москва буде здобувати умовну "перемогу" в Афганістані чи Сирії, адже цього не вдається зробити в Україні, зазначає колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Міжетнічна напруженість в російському соціумі, що в черговий раз загострилась на тлі теракту у "Крокус Сіті Холі", поки що не призвела до глобальних політичних зсувів у РФ. І хоча росіяни почали в побуті проводити так звану "перевірку на таджика" відмовляючись від сервісу з боку трудових мігрантів, таджицька діаспора може піти на примирення з Кремлем. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зазначає, що Таджикистан наповнює на 50% свій ВВП саме коштом грошей, отриманих своїми громадянами за роботу у РФ. Ці величезні кошти навряд чи Таджикистан захоче втрачати.

"Хоча, можливо, якщо тиск посилиться, то діаспора навпаки буде гостро реагувати на випадки ксенофобії, — зазначає Ступак. — Україні б було вигідно, якби всередині РФ почалися процеси, на які каральна машина Кремля буде відволікатись, адже це зменшить тиск на Україну".

За словами військового експерта, ФСБ активно працює в середині різноманітних етнічних діаспор і шукає собі агентуру. Ба більше, під вплив потрапляють впливові особи діаспор, яким ФСБ допомогає позбутись конкурентів в обмін на співпрацю та лояльність.

Але це не дуже допоможе в налагодженні стосунків в самому російському соціумі, адже там, мешканці Москви чи Санкт-Петербургу ставляться навіть до росіян, що приїхали з периферії, зневажливо. Трудові мігранти, що виконують брудну роботу, взагалі не вважаються у РФ людьми, каже Ступак.

"Це кардинально демонструє різницю між росіянами й українцями, адже попри поодинокі конфлікти на етнічному рівні у нас жоден з приїжджих не може сказати, що на нього хоч хтось якось криво подивився чи образив за його походження, — акцентує експерт. — Але "нацисти" все одно у нас, а не в Росії".

На думку колишнього співробітника СБУ, якщо у РФ відбудеться ще один теракт, то, можливо, Кремль спробує об'єднатись з іншими державами проти тероризму в умовному Афганістані чи Сирії, щоб здобути перемогу, якої не вдається здобути в Україні.

Але головна небезпека в тому, що на тлі зменшенної допомоги від ЄС та США Путіна захоче продовжувати виснажливу війну і переведе її до в'ялого чи напівзамороженого конфлікту. Для України такий варіант геть не вигідний, адже продовжить страждання мирного населення, бойові втрати та застопорить розвиток країни чи її інтеграцію в ЄС.

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Московській області РФ несе відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані.

Водночас у МЗС РФ звинуватили в причетності до стрілянини в "Крокус Сіті Холі" Київ, заявивши, що "кривавий терористичний акт" був не першим останнім часом, і "сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну".