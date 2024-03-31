Росія звинуватила Україну в стрілянині в "Крокус Сіті Холі" і вимагає арешту Малюка

У російському МЗС заявили, що Україна понесе міжнародно-правову відповідальність за нібито вчинені теракти. У міністерстві уточнили, що йдеться про вбивства і замахи на пропагандистів, а також вибухи на Кримському мості.

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РФ офіційно звинуватила Україну у причетності до стрілянини у "Крокус Сіті Холі" в Московській області та інших "терактів". Про це відомо із заяви, опублікованої 31 березня пресслужбою Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії.

У ворожому МЗС наголосили, що здійснений 22 березня "кривавий терористичний акт" був не першим за останній час, і "сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну". У цьому контексті пресслужба згадала вбивства пропагандистів Дар’ї Дугіної та Владлена Татарського, а також замах на Захара Прилєпіна, підрив Кримського моста та рейди "Російського радикального корпусу".

"У зв'язку з цим МЗС Росії передало владі України вимоги в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб", — йдеться у заяві.

Зокрема, Росія вимагає арештувати керівника Служби безпеки України Василя Малюка. У міністерстві нагадали, що він "цинічно" визнав причетність спецслужби до вибухів, які лунали в Криму у жовтні 2022 року.

"Боротьба з міжнародним тероризмом — обов'язок кожної держави. Російська сторона вимагає від київського режиму негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності, видати винних та відшкодувати завдані жертвам збитки. Порушення Україною зобов'язань щодо антитерористичних конвенцій спричинить її міжнародно-правову відповідальність", — додали у російському МЗС.

Публікація пресслужби МЗС Росії Фото: Скриншот

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що звинувачення України в причетності до подій в "Крокус Сіті Холі" є безпідставними. Аналітики наголошували, що кадри зсередини підтверджують, що за стріляниною, найімовірніше, стояв ІДІЛ.

29 березня підозрювані у теракті в Підмосков’ї "зізналися", що нібито їхали у Київ. Раніше у ЗМІ інформували, що одного із затриманих катували, зокрема відрізали йому вухо та змушували його з’їсти.