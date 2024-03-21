Захоплені у полон росіяни можуть поповнити лави корпусу, їх перевіряють, — командир РДК (відео)

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін заявив, що у підрозділі пришвидшено рекрутинг щодо бійців ПВК "Вагнер".

Related video

Кожен російський полонений, який готовий доєднатися до визвольних підрозділів, проходить перевірку. Про це повідомив командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін (позивний White Rex) на пресконференції "Укрінформу".

Будь-який полонений має можливість вибору. Він може скористатися програмою обміну і повернутися до РФ, або залишатися у відповідному пункті утримання. У тому разі, якщо росіянин висловлює бажання опинитися у складі підрозділу, проходить перевірку.

Важливо

"Будуть утримувати скільки захочуть": журналіст про рейд РДК та ЛСР на Бєлгородщину (відео)

"Якщо ми розуміємо, що людина нам підходить, ми ставимося до неї, як й до інших добровольців", — заявив Нікітін.

Нікітін наголосив на тому, що буде пришвидшено процес рекрутингу щодо діючих та колишніх бійців ПВК "Вагнер". Деякі з них вже з кращого боку проявили себе у РДК.

"Будь-який наш підрозділ після акцій має серйозне поповнення добровольцями", – додав він.

Бої в РФ та участь добровольців

РДК, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон 12 березня організували наступ у прикордонних регіонах РФ. Лозова Рудка, яка розташована на території Бєлгородської області повністю опинилася під контролем визвольних сил.

У населеному пункті Тьоткіно Курської області тривали стрілецькі бої з регулярними російськими військами. Мешканців Бєлгородської та Курської областей РФ закликали виїхати та дали час на евакуацію.

Згодом бійці "Російського добровольчого корпусу" полонили військових РФ в Бєлгородській області. У РДК порахували кількість російських полонених, зокрема, їх виявилося 25. Добровольці запросили губернатора регіону В'ячеслава Гладкова зустрітися, поспілкуватися та забрати декількох полонених.

Нагадаємо, 19 березня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що ДРГ на кордоні з РФ зупинені та зазнали втрат. Він вважає, що підрозділи, які перетнули кордон, планували влаштувати масштабний терористичний рейд містами і населеними пунктами Бєлгородської та Курської областей.