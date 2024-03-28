Не выходят из дома: таджики-мигранты в РФ боятся, что их будут отправлять на фронт, — NYT

Сейчас настроения в обществе напоминают 2000-е годы, когда мусульмане с Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после серии терактов и конфликта в Чечне.

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В Москве мигранты из Таджикистана стараются не выходить из дома, потому что из-за теракта в "Крокус Сити Холле" боятся, что их депортируют, или отправят на войну в Украину. Об этом пишет The New York Times.

Среди задержанных за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл" четверо задержанных являются выходцами из Таджикистана. Из-за этого в российских соцсетях усилилась антимигрантская риторика. Власти для удовлетворения запросов сторонников войны пообещали ужесточить действия в отношении мигрантов.

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Как свидетельствует статистика в РФ, только в прошлом году в России было официально зарегистрировано почти 1 миллион граждан Таджикистана — трудовых мигрантов.

Менеджер одной из компаний, где работают таджики-мигранты сообщила в комментарии NYT, что сейчас настроения в обществе напоминают 2000-е годы, когда мусульмане с Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после терактов и войны в Чечне.

"Таджики в Москве настолько напуганы, что вообще почти не выходят на улицу", — сказала она.

Таджикский правозащитник Сайданвар, который недавно покинул Москву, рассказал, что сейчас граждане Таджикистана в РФ опасаются не только депортации, но и того, что их могут привлечь к войне против Украины.

"Таджики действительно боятся, что российские власти начнут массово отправлять их на фронт воевать в качестве мести нашему таджикскому народу", — сказал он.

Стрельба в "Крокус Сити Холл" в Москве

22 марта в Москве неизвестные люди, вооруженные автоматами, зашли в ТЦ "Крокус Сити Холл" и начали расстреливать посетителей.

Охранники ТЦ из оружия имели только электрошокеры. Стрелки в здание заходили с двух направлений и были хорошо подготовленными, рассказывают свидетели.

Позже нескольких стрелков задержали, а одному из них российские силовики показательно отрезали ухо и пытались заставить его съесть.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что к теракту причастна Украина.