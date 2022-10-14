Прямое столкновение войск НАТО с армией РФ приведет к глобальной катастрофе, — Путин

Президент страны-агрессора назвал очень опасным шагом возможное прямое столкновение войск НАТО с российской армией и заявил, что надеется на благоразумие в этом вопросе.

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Во время пресс-конференции на саммите Содружества президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о том, что победа РФ станет поражением НАТО. Путин назвал это вопросом юридической терминологии и пригрозил глобальной катастрофой в случае прямого столкновения войск НАТО с российской армией. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Что такое поражение Украины? Каждый может понимать по-разному. Вот то, что Крым стал субъектом РФ в 2014 году — это поражение? Что это такое? Вот надо понять, что это такое", — сказал Путин.

Он также назвал "очень опасным шагом" введение любых войск и прямое соприкосновение с российской армией, которое может спровоцировать глобальную катастрофу. Российский президент надеется на благоразумие в этом вопросе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что в массированные ракетные удары по Украине не нужны, поскольку стоят другие задачи. Он также сказал, что ни о чем не жалеет, судя по всему, о вторжении в Украину. Происходящее сегодня он называет малоприятным, но все же считает, что РФ ждало бы то же, но в худших условиях.

Путин призвал к "доброй воле" в решении конфликтов, однако не упомянул о войне в Украине во время своего выступления на саммите Содружества.

Ранее Фокус сообщал, что Украина будет иметь право нанести удар по Москве, если Путин применит ядерное оружие. Такое заявление сделал бывший посол в РФ Майкл Макфол. По его словам, российский президент идет на обострение, которое чревато самоубийством для его режима.