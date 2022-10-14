Пряме зіткнення військ НАТО з армією РФ призведе до глобальної катастрофи, — Путін

Президент країни-агресора назвав дуже небезпечним кроком можливе пряме зіткнення військ НАТО з російською армією і заявив, що сподівається на розсудливість у цьому питанні.

Related video

Під час пресконференції на саміті Співдружності президент РФ Володимир Путін прокоментував питання про те, що перемога РФ стане поразкою НАТО. Путін назвав це питанням юридичної термінології і пригрозив глобальною катастрофою у разі прямого зіткнення військ НАТО з російською армією. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Що така поразка України? Кожен може розуміти по-різному. Ось те, що Крим став суб'єктом РФ у 2014 році — це поразка? Що це таке? Ось треба зрозуміти, що це таке", — сказав Путін.

Він також назвав "дуже небезпечним кроком" введення будь-яких військ і пряме зіткнення з російською армією, яке може спровокувати глобальну катастрофу. Російський президент сподівається на розсудливість у цьому питанні.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що масовані ракетні удари по Україні не потрібні, оскільки стоять інші завдання. Він також сказав, що ні про що не шкодує, судячи з усього, про вторгнення в Україну. Те, що відбувається сьогодні він називає малоприємним, але все ж таки вважає, що на РФ чекало б те саме, але в гірших умовах.

Путін закликав до "доброї волі" у вирішенні конфліктів, проте не згадав про війну в Україні під час свого виступу на саміті Співдружності.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна матиме право завдати удару по Москві, якщо Путін застосує ядерну зброю. Таку заяву зробив колишній посол в РФ Майкл Макфол. За його словами, російський президент йде на загострення, яке загрожує самогубством для його режиму.