У оккупантов появился ПТРК Bulsae-4: в ISW проанализировали угрозу новых поставок из КНДР

К северо-западу от Шебекино "засветился" северокорейский комплекс на основе БТР North Korean-M2010. В то же время Северная Корея расширяет производство противотанковых ракет.

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Северная Корея может расширить объем и ассортимент оружия, поставляемого РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 июля.

Украинские бойцы заявили, что увидели у российских оккупантов к северо-западу от Шебекино (Белгородская область) новое оружие. Враг использовал противотанковый управляемый ракетный комплекс Bulsae-4, установленный на колесном бронетранспортере North Korean-M2010.

Информацию "осторожно" распространили несколько российских военкоров. Однако россияне поставили сообщение о новых поставках из КНДР под сомнение.

"ISW не может независимо подтвердить, используют ли российские силы в Белгородской области систему, предоставленную Северной Кореей, но если это будет подтверждено, это будет означать увеличение типов вооружений, которые Северная Корея предоставляет России", — отметили аналитики.

В СМИ информировали, что спутниковые снимки свидетельствуют о расширении производства противотанковых ракет в Северной Корее. Вероятно, причиной является рост интереса к их покупке в России.

Журналисты передавали, что КНДР с мая строит большой производственный цех на заводе измерительных приборов Sinuiju. В июне также Северная Корея начала модернизацию нескольких производственных цехов на стекольном заводе Taegwan. Оба завода выпускают противотанковые ракеты.

"Увеличение объема и ассортимента северокорейского оружия для России, вероятно, является условием соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое президент России Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подписали во время визита Путина в Пхеньян в июне 2024 года", — предположили в ISW.

Напомним, ПТРК Bulsae-4 способен поражать цели вне прямой видимости на расстоянии более 10 километров. Основным средством поражения являются ракеты Bulsae-4 NLOS, максимальная дальность полета которых составляет 10-25 километров.

В СМИ информировали, что КНДР увеличивает производство 152-мм снарядов. Сообщалось, что Северная Корея получает сырье от Китая и создает новые линии под землей.