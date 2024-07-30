КНДР наращивает производство снарядов для России, строя подземные рабочие линии, — СМИ

По словам аналитиков, процесс поставки боеприпасов в РФ активизировался после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года.

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Несмотря на ряд проблем КНДР увеличивает производство 152-мм снарядов для РФ создавая новые линии под землей. Об этом пишет Defense Express.

В материале говорится, что благодаря Radio Free Asia Korean стали известны интересные детали этого процесса, охватывающие сроки, объемы, места и поставки сырья для производства снарядов.

Сообщается, что процесс поставки боеприпасов в РФ активизировался после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. И такое сотрудничество позволило Северной Корее получить дополнительные ресурсы для своих ядерных и ракетных программ.

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Кроме того, как заявили эксперты, для удовлетворения потребностей РФ в КНДР была создана или перепрофилирована линия производства. Так, на "915-м заводе лесозаготовительного оборудования", находящаяся рядом с городом Хесан на границе с Китаем, располагается линия ранее выпускавшая минометные мины. Теперь же она ориентирована на выпуск 152-мм снарядов.

Издание пишет, что план выписки одной этой линии составляет 6000 корпусов снарядов в месяц. Это 72 тысячи корпусов снарядов в год.

По словам аналитиков, речь идет именно о корпусах снарядов, при этом без взрывчатого вещества, а не о боеприпасах в сборе. Этот показатель до сих пор не был достигнут, хотя переоборудование линии началось сразу же после возвращения Ким Чен Ына из России. Оно длилось менее двух месяцев, и в конце декабря уже была выпущена первая тестовая партия. Завод имеет приоритет в поставках электроэнергии и, несмотря на выключение соседних городов, получает ее без перебоев.

Источник сырья

В материале говорится, что сырье на этот завод поступает из Китая. Это специальные сплавы. Правда, поставки не отличаются постоянством. Это одна из причин невыполнения плана. Корпуса снарядов, которые производятся на этом заводе, затем направляются на другое предприятие. Речь идет о "Заводе сельскохозяйственной техники".

Сообщается, что это предприятие находится в районе Килджу. Там их начиняют взрывчаткой и превращают в готовый боеприпас.

Где еще производятся снаряды

Издание пишет, что на еще одном "Заводе №95", который находится рядом с городом Самджийон, также перешел на выпуск 152-мм боеприпасов, хотя раньше производил патроны к стрелковому оружию и минометные мины.

Однако, как заявили аналитики, из подвала на поверхность была перенесена линия производства 82-мм мин, а ее место в защищенном пространстве заняла линия по производству 152 мм снарядов. Этот процесс якобы занял два месяца и производство началось еще в конце 2023 года.

Отмечается, что главным предприятием КНДР, которое занимается производством артиллерийских боеприпасов, является "Тракторный завод" в городе Канге.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили очередную пушку 1950-х годов, из которой ВС РФ стреляют снарядами КНДР. По словам журналистов, пушка М-46 стреляет 130-мм снарядами, которые уже давно не производятся в России. Однако ВС РФ используют это оружие благодаря поставкам боеприпасов от Северной Кореи и Ирана.