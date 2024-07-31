У окупантів з'явився ПТРК Bulsae-4: в ISW проаналізували загрозу нових постачань з КНДР

На північний захід від Шебекіно "засвітився" північнокорейський комплекс на основі БТР North Korean-M2010. Водночас Північна Корея розширює виробництво протитанкових ракет.

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Північна Корея може розширити обсяг і асортимент зброї, яка постачається РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 липня.

Українські бійці заявили, що побачили у російських окупантів на північний захід від Шебекіно (Бєлгородська область) нову зброю. Ворог використовував протитанковий керований ракетний комплекс Bulsae-4, встановлений на колісному бронетранспортері North Korean-M2010.

Інформацію "обережно" поширили кілька російських військкорів. Однак росіяни поставили повідомлення про нові постачання з КНДР під сумнів.

"ISW не може незалежно підтвердити, чи використовують російські сили в Бєлгородській області систему, надану Північною Кореєю, але якщо це буде підтверджено, це означатиме збільшення типів озброєнь, які Північна Корея надає Росії", — зазначили аналітики.

У ЗМІ інформували, що супутникові знімки свідчать про розширення виробництва протитанкових ракет у Північній Кореї. Ймовірно, причиною є зростання інтересу до їх купівлі в Росії.

Журналісти передавали, що КНДР з травня будує великий виробничий цех на заводі вимірювальних приладів Sinuiju. У червні також Північна Корея почала модернізацію кількох виробничих цехів на скляному заводі Taegwan. Обидва заводи випускають протитанкові ракети.

"Збільшення обсягу та асортименту північнокорейської зброї для Росії, ймовірно, є умовою угоди про всеосяжне стратегічне партнерство, яку президент Росії Володимир Путін і диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин підписали під час візиту Путіна до Пхеньяна в червні 2024 року", — припустили в ISW.

Нагадаємо, ПТРК Bulsae-4 здатний уражати цілі поза прямою видимістю на відстані понад 10 кілометрів. Основним засобом ураження є ракети Bulsae-4 NLOS, максимальна дальність польоту яких становить 10-25 кілометрів.

У ЗМІ інформували, що КНДР збільшує виробництво 152-мм снарядів. Повідомлялось, що Північна Корея отримує сировину від Китаю та створює нові лінії під землею.