Харьков атаковал новейший дрон РФ "Молния": как он выглядит и из чего сделан (фото, видео)

Беспилотник "Молния-1" ВС РФ, который ударил по Харькову 12 ноября, может нести 5-7 кг взрывчатки. Устройство построено из дерева и пенопласта, сверху обмотано полиэтиленом от дождя, свидетельствуют фото и видео с места детонации.

12 ноября ВС РФ обстреляли Харьков с применением особого беспилотника "Молния-1", который летел достаточно низко и с ним не справились средства противовоздушной обороны. В результате удара о землю БПЛА сдетонировал. Пострадала 55-летняя женщина, которую отправили в больницу под наблюдение медиков. На видео, снятом на месте событий, видно, что российский дрон изготовлен из кусков дерева, пластика, полиэтилена. О деталях удара РФ по Харькову рассказали в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры и на странице Facebook Национальной полиции.

Обстрел РФ — детали удара по Харькову 12 ноября

Харьковский паблик "Думка" показал кадры с точки детонации российского дрона. Голос на видео утверждает, что удар произошел около 14 час. 12 ноября. Пострадали дома в Салтовском районе. Устройство, которое применили ВС РФ — это дрон "Молния", уверяет автор записи. Видим обломки беспилотника, разбросанные вокруг участка почерневшей земли диаметром до 1 м. На видео описывают, какую конструкцию имеет этот беспилотник и чем он особенный:

начал выпускаться, вероятно, в 2021 году;

изготовлен "кустарно" с применением деревянных планок, пенопласта, полиэтиленовых пакетов ("чтобы не намокал"), есть небольшой "моторчик";

полезная нагрузка — 5-7 кг (согласно заявлениям россиян);

мощность взрыва — выбиты окна в нескольких домах вокруг, получили ранения двое прохожих, пояснил автор записи.

Следователи Харьковской прокуратуры описали инцидент, который произошел в 15:35 в Слободском районе Харькова. Указано, что взрыв российского БПЛА повредил окна и балконы 11-этажного дома. Для атаки по харьковчанам россияне использовали БПЛА "Молния-1", говорится в заметке правоохранителей. Пострадала 70-летняя женщина: ей оказывают помощь.

Удар РФ по Харькову 12 ноября — электроника "Молния-1" Фото: Харьковская областная прокуратура Удар РФ по Харькову 12 ноября — следователь возле "Молния-1" Фото: Харьковская областная прокуратура

Нацполиция тем временем добавила, что в Салтовском районе пострадала 55-летняя женщина, а еще одна харьковчанка получила "острую реакцию на стресс". Дрон "Молния-1" взорвался на открытом пространстве, уточнили полицейские.

Удар РФ по Харькову 12 ноября — обломки "Молния-1" Удар РФ по Харькову 12 ноября — пропеллер дрона Молния-1 Удар РФ по Харькову 12 ноября — кусок дрона Молния-1 Удар РФ по Харькову 12 ноября — что осталось от дрона Молния-1

Ранее Фокус рассказывал о дроне "Молния", которым РФ ударила по Харькову. 1 августа 2024 года OSINT-расследователи "КиберБорошно" проанализировали видео отработки украинского FPV-дрона по российскому БПЛА. Аналитики объяснили, что на видео — дрон "Молния" ВС РФ, который можно сбивать с помощью FPV.

Отметим, 11 ноября издание Bild написало о плане президент РФ Владимира Путина в отношении Харькова. По мнению немецких аналитиков, россияне намеренно бьют по магазинам и торговым центрам, чтобы сделать жизнь харьковчан "невыносимой".

Напоминаем, 8 ноября Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об ударе РФ по Салтовке: враг попал управляемой авиабомбой по жилому дому.