Антивоенные протесты в российских городах - полиция задержала более 700 человек (фото)
Полиция задерживает даже журналистов, одетых в желтые жилеты с надписью "Пресса", имеющих при себе редакционные задания.
В Москве, Санкт-Петербурге и в ряде других крупных городов России проходят митинги против войны в Украине. Полиция задержала более 740 участников мирных акций, сообщает ОВД-инфо.
В Москве задержано 353 человека, в Петербурге — 151. В отделах полиции у задержанных отбирают телефоны, и не допускают адвокатов.
Были случаи, когда задержанным угрожали открытием уголовных дел и отправкой на войну в Украину.
На протестующих с плакатами со звездочками вместо букв (там подразумевается "Нет войне" — Ред.) также составляют админпротоколы.
В Москве с утра главные площади обнесли забором, там задерживают прохожих, и проводят их обыски.
Задержано несколько журналистов, на которых были надеты жилеты "Пресса", а при себе они имели редакционные задания.
Ранее Фокус сообщал, что под Киевом в результате обстрела погиб американский журналист.
До этого в Каменском вооруженный мужчина планировал вооруженное нападение, сообщает Нацполиция.