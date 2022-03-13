Антивоенные протесты в российских городах - полиция задержала более 700 человек (фото)

Полиция задерживает даже журналистов, одетых в желтые жилеты с надписью "Пресса", имеющих при себе редакционные задания.

В Москве, Санкт-Петербурге и в ряде других крупных городов России проходят митинги против войны в Украине. Полиция задержала более 740 участников мирных акций, сообщает ОВД-инфо.

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В Москве задержано 353 человека, в Петербурге — 151. В отделах полиции у задержанных отбирают телефоны, и не допускают адвокатов.

Были случаи, когда задержанным угрожали открытием уголовных дел и отправкой на войну в Украину.

На протестующих с плакатами со звездочками вместо букв (там подразумевается "Нет войне" — Ред.) также составляют админпротоколы.

В Москве с утра главные площади обнесли забором, там задерживают прохожих, и проводят их обыски.

Задержано несколько журналистов, на которых были надеты жилеты "Пресса", а при себе они имели редакционные задания.

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом в результате обстрела погиб американский журналист.

До этого в Каменском вооруженный мужчина планировал вооруженное нападение, сообщает Нацполиция.