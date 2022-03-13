Антивоєнні протести у російських містах — поліція затримала понад 700 людей (фото)

Поліція затримує навіть журналістів, одягнених у жовті жилети з написом "Преса", котрі мають при собі редакційні завдання.

У Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших великих міст Росії проходять мітинги проти війни в Україні. Поліція затримала понад 740 учасників мирних акцій, повідомляє ОВС-інфо.

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У Москві затримано 353 особи, у Петербурзі — 151. У відділах поліції в затриманих відбирають телефони, і не допускають адвокатів.

Були випадки, коли затриманим погрожували відкриттям кримінальних справ та відправленням на війну в Україну.

На протестувальників із плакатами із зірочками замість букв (там мається на увазі "Ні війні" — Ред.) також складають адмінпротоколи.

У Москві зранку головні площі облаштували парканом, там затримують перехожих і проводять їх обшуки.

Затримано кількох журналістів, на яких були одягнені жилети "Преса", а при собі вони мали редакційні завдання.

Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом унаслідок обстрілу загинув американський журналіст.

До цього в Кам'янському озброєний чоловік планував збройний напад, повідомляє Нацполіція.