Двоє чоловіків із Луганської області планували збройний напад у Кам'янському, — Нацполіція (фото)

Підозрюваних затримали і під час обшуку знайшли бойову зброю, боєприпаси до неї та гранату.

Двоє жителів Луганської області 37 і 50 років приїхали до міста Кам'янського з бойовою зброєю, щоб у "зручний" момент вчиняти збройні розбійні напади на людей і займатися мародерством. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області.

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"Оперативники Кам'янського РУП отримали інформацію про двох підозрілих чоловіків і 1 березня затримали їх", — йдеться в повідомленні.

Силовики з'ясували, що обидва підозрювані раніше були неодноразово засуджені за особливо тяжкі злочини. Також було встановлено, що чоловік 50 років у місцях позбавлення волі був "дивним", а другий підозрюваний був причетний до викрадення людини.

Під час обшуку поліцейські вилучили бойову зброю, зокрема пістолет "Макарова" з боєприпасами та гранату РГД-5.

Силовики припускають, що затримані можуть бути членами так званих "сплячих груп", які мали завдання коригувати ворожий вогонь по стратегічних об'єктах області, а також здійснювати диверсії.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловікам підозри за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю). Санкції статті передбачають позбавлення волі від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що мер Києва, Житомира, Охтирки й інших українських міст закликають карати мародерів за законом воєнного часу, аж до розстрілу. Але місцеві жителі, які ловлять злочинців, поки що вчиняють більш гуманно.

Поліція Київської області повідомили, що випадки мародерства й інші "безчинства" будуть припинятися максимально жорстко.