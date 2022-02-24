Поліція Київської області повідомила, що у випадках мародерства діятиме максимально жорстко

Правоохоронці зазначили, що в разі мародерства або заворушень піде відплата

Поліція Київської області повідомляє, що випадки мародерства та інші "безчинства" буде припинятися максимально жорстко.

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У повідомленні йдеться, що правопорушників буде затримано та відправлено до ізоляторів, але зазначають, що зараз працівники поліції максимально сконцентровані та озброєні автоматичною зброєю. "Не жартуйте", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у ніч із 23 на 24 лютого було пошкоджено понад 10 об'єктів, деякі з них військові.

"За тривогою було піднято весь особовий склад, посилено блокпости на прикордонних територіях. Близько 4:30 ранку до поліції почали надходити перші повідомлення про ракетні обстріли на території області. За попередніми даними вибухи пролунали в Борисполі, Нових Петрівцях, Білій Церкві, Василькові, Прип'яті та деяких інших", — повідомляють у Нацполіції.

Кількість поліцейських патрулів буде збільшено, на території Київської області та всієї України запроваджено воєнний стан.

Також поліція звертається до громадян: не наражайте себе на небезпеку, тримайте при собі документи, виконуйте всі розпорядження правоохоронців. Якщо є інформація про підозрілих осіб або військову техніку – повідомляйте поліцію.