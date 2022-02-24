Полиция Киевской области сообщила, что в случаях мародерства будет действовать максимально жестко

Правоохранители отметили, что в случае мародерства, или беспорядков последует возмездие

Полиция Киевской области сообщает, что случаи мародерства и прочие "бесчинства" будет пресекаться максимально жестко.

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В сообщении говорится, что правонарушители будут задержаны и отправлены в изоляторы, но отмечают, что сейчас работники полиции максимально сконцентрированы и вооружены автоматическим оружием. "Не шутите", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ночь с 23 на 24 февраля было повреждено более 10 объектов, некоторые из них военные.

"По тревоге было поднято весь личный состав, усилены блокпосты на приграничных территориях. Около 4.30 утра в полицию стали поступать первые сообщения о ракетных обстрелах на территории области. По предварительным данным взрывы прозвучали в Борисполе, Новых Петровцах, Белой Церкви, Василькове, Припяти и некоторых других", — сообщают в Нацполиции.

Количество полицейских патрулей будет увеличено, на территории Киевской области и всей Украины введено военное положение.

Также полиция обращается к гражданам: не подвергайте себя опасности, держите при себе документы, выполняйте все распоряжения правоохранителей. Если имеется информация про подозрительных личностей или военную технику – сообщайте в полицию.