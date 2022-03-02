Двое мужчин из Луганской области планировали вооруженное нападение в Каменском, — Нацполиция (фото)

Подозреваемых задержали, и во время обыска нашли боевое оружие, боеприпасы к нему и гранату.

Двое жителей Луганской области 37 и 50 лет приехали в город Каменское с боевым оружием, чтобы в "удобный" момент совершать вооруженные разбойные нападения на людей и заниматься мародерством. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

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"Оперативники Каменского РУП получили информацию о двух подозрительных мужчин и 1 марта задержали их", — говорится в сообщении.

Силовики выяснили, что оба подозреваемых ранее были неоднократно судимы за особо тяжкие преступления. Также было установлено, что мужчина 50 лет в местах лишения свободы был "смотрящим", а второй подозреваемый был причастен к похищению человека.

Во время обыска полицейские изъяли боевое оружие, в том числе пистолет "Макарова" с боеприпасами, и гранату РГД-5.

Силовики предполагают, что задержанные могут быть членами так называемых "спящих групп", которые возможно имели задание корректировать вражеский огонь по стратегическим объектам области, а также осуществлять диверсии.

На данный момент решается вопрос об объявлении мужчинам подозрения по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием). Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 7 лет.

Напомним, что мэр Киева, Житомира, Ахтырки и других украинских городов призывают наказывать мародеров по законом военного времени, вплоть до расстрела. Но местные жители, которые ловят преступников пока поступают более гуманно.

Полиция Киевской области сообщили, что случаи мародерства и прочие "бесчинства" будут пресекаться максимально жестко.