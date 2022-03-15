Леонід Ярмольник та Геннадій Хазанов виїхали з Росії

Чоловіків помітили на вулицях Латвії.

Радянська актори Леонід Ярмольник та Геннадій Хазанов наразі перебувають у Юрмалі. Про це повідомляє телеграм-канал НеМалахов.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Як відомо, у Геннадія Хазанова вже давно є нерухомість у Прибалтиці. Також радянський артист брав участь у двох постановках Ризького російського театру.

А в Леоніда Ярмольника, у свою чергу, є квартира в Юрмалі з 2012 року. Як зазначала дружина артиста, вони туди їздили "як на дачу".

Зазначимо, що Леонід Ярмольник свого часу жив на Західній Україні. Оскільки його батька через службу перевели у Львів.

Юрмала відома не лише своїм комфортним кліматом перлини Прибалтики, а й проведенням Міжнародного фестивалю гумору, відомого на весь світ, та конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля". Що теж могло притягувати відомих артистів та гумористів до цього міста на березі Ризької затоки.

Раніше Фокус писав про від'їзд з Росії низки знаменитостей. Так, країну покинули Алла Пугачова з родино, співачка Земфіра, блогер Юрій Дудь, журналістка та теледіва Ксенія Собчак. Також РФ почали покидати телеведучі федеральних телеканалів.

Нагадаємо, співак-патріот Олег Газманов подав документи на отримання громадянства Ізраїлю, проте йому відмовили.