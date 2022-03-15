Співаку Олегу Газманову відмовили в отриманні ізраїльського громадянства

Втім, сам співак це заперечує та заявляє, що зараз перебуває на підмосковній дачі та продовжує працювати.

Декілька днів тому з'явилося повідомлення, що 70-річний російський співак Олег Газманов подав документи на отримання ізраїльського громадянства. Про це повідомила низка ізраїльських ЗМІ. Напередодні Telegram-канал "Сталінгулаг" повідомив, що йому було відмовлено.

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А незабаром і сам співак опублікував спростування у соцмережах, заявивши, що нікуди і не збирався їхати. І зараз він перебуває в РФ.

"Буквально вчора з'явилося повідомлення, і розвивається чутка про те, що я нібито маю громадянство Ізраїлю, подвійне громадянство, і про те, що я вже в Ізраїлі. Ні, мої друзі, я в Росії, я складаю музику, працюю вдома, все в порядку, не збираюся нікуди їхати", – заявив Олег Газманов.

Раніше піарник співака Сергій Гроздєв спростував ці повідомлення, повідомивши, що новина про набуття громадянства Газмановим – фейк.

"Це чергова фейкова історія. Зараз у Telegram-каналі будь-хто може написати що завгодно. Жодних передумов для того, щоб він захотів громадянство Ізраїлю, немає", — повідомив Гроздєв.

Нагадаємо, 5 березня генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що український суд заочно заарештував російського співака Олега Газманова за підозрою в зазіханні на територіальну цілісність України.

Венедіктова опублікувала пост, у якому повідомила Газманову, що його оголосили в розшук. "Хочу вас офіційно як український прокурор поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати вас з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу. Українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно ви не з'явитесь в український суд, та й на гастролі до нас у гості навряд чи збираєтесь. З цієї причини ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук", — написала генпрокурорка.