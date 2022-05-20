Земфира выпустила новый клип на песню "Мясо" о войне в Украине

Артистка размышляет над жестокими событиями, происходящими в Мариуполе.

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Российская певица Земфира записала новую композицию "Мясо", посвященную войне в Украине. Это рефлексии артистки на тему зверств, происходящих в Мариуполе. В песне есть такие строчки: "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь", а также "Куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь".

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Видеоклип на композицию состоит из рисунков, созданных актрисой Ренатой Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом. Как пишет издание Медуза, в создании композиции и клипа принимали участие племянники Земфиры Артем и Артур Рамазановы-Остапенко, а также постоянный соавтор Земфиры Дмитрий Емельянов.

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Земфира осудила происходящее, оставив в соцсетях запись "Нет войне", и покинула Россию. Ранее она смонтировала новый видеоролик на песню "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине, а также записала кавер на композицию украинского музыканта Святослава Вакарчука "Відпусти" 2008 года. При этом певица удалила почти все ролики на своем YouTube-канале. Музыкантка также писала в соцсетях, что ей очень тяжело и она часто плачет из-за войны, но позднее пост удалили.

Фокус ранее рассказывал о том, что Земфира приехала в Лондон на благотворительный концерт российского репера Оксимирона под лозунгом "Русские против войны" ("Russians Against War"). Все собранные средства обещали передать польской неправительственной организации, которая помогает детям украинских беженцев. Также на концерте Оксимирона в Лондоне был Борис Гребенщиков, который высказался против войны в Украине. Артист называл происходящее безумием, а людей, которые развязали войну — позором России.

Недавно Гребенщиков встретился в Израиле с российской примадонной Аллой Пугачевой, ее супругом Максимом Галкиным, а также с музыкантом Андреем Макаревичем. Они посетили ежегодный форум российской культуры в Европе. Артисты осуждают путинское решение о военном вторжении в Украину.