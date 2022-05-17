Алла Пугачева встретилась с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым (фото)

Все три артиста осуждают решение путинского режима вторгнуться в Украину.

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Российская примадонна Алла Пугачева встретилась с коллегами из России – Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым. Снимком поделился солист группы "Машина времени" на своей Facebook-странице.

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"Правда, редкая компания? Это СловоНово!" – отметил Макаревич под фото, на котором трое российских артистов сидят, судя по всему, в каком-нибудь из ресторанов Израиля.

[ + – ] Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Алла Пугачева

Российский политический деятель Евгений Ройзман прокомментировал фото артистов словами "Вздохнул. Привет вам всем".

Это редкое фото также опубликовал у себя на Instagram-странице муж Пугачевой Максим Галкин, подписав: "Три звезды – три светлых повести".

Отметим, что "СловоНово" – это ежегодный форум российской культуры в Европе. Так что, скорее всего, именно в рамках этого мероприятия знаменитости и встретились.

Алла Пугачева осуждает войну в Украине и сразу после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины выехала с мужем и детьми в Израиль, где строит новую жизнь, подыскивая работу и подходящую для детей школу.

Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков также активно выступают против российско-украинской войны.

Напомним, Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Его жена, киевлянка Эйнат Кляйн родила в марте 2022 для артиста сына.

Тем временем,Алла Пугачева и Максим Галкин, проживающие в роскошном имении в Израиле, продают свой замок в селе Грязь в РФ.