Алла Пугачева встретилась с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым (фото)
Все три артиста осуждают решение путинского режима вторгнуться в Украину.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Российская примадонна Алла Пугачева встретилась с коллегами из России – Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым. Снимком поделился солист группы "Машина времени" на своей Facebook-странице.
"Правда, редкая компания? Это СловоНово!" – отметил Макаревич под фото, на котором трое российских артистов сидят, судя по всему, в каком-нибудь из ресторанов Израиля.
Российский политический деятель Евгений Ройзман прокомментировал фото артистов словами "Вздохнул. Привет вам всем".
Это редкое фото также опубликовал у себя на Instagram-странице муж Пугачевой Максим Галкин, подписав: "Три звезды – три светлых повести".
Отметим, что "СловоНово" – это ежегодный форум российской культуры в Европе. Так что, скорее всего, именно в рамках этого мероприятия знаменитости и встретились.
Алла Пугачева осуждает войну в Украине и сразу после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины выехала с мужем и детьми в Израиль, где строит новую жизнь, подыскивая работу и подходящую для детей школу.
Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков также активно выступают против российско-украинской войны.
Напомним, Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Его жена, киевлянка Эйнат Кляйн родила в марте 2022 для артиста сына.
Тем временем,Алла Пугачева и Максим Галкин, проживающие в роскошном имении в Израиле, продают свой замок в селе Грязь в РФ.