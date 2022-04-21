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Жена Андрея Макаревича поделилась снимком с новорожденным сыном

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Андрей Макаревич, Эйнат Кляйн, сын Андрея Макаревича, Эйтани, у Макаревича родился сын
Фото: _einatklein_ | Андрей Макаревич с женой и новорожденным сыном

Родители не скрывают лицо мальчика.

Жена российского музыканта Андрея Макаревича, 37-летняя журналистка Эйнат Кляйн, поделилась новым семейным фото с новорожденным сыном.

Пара и раньше не скрывала лицо малыша. На этот раз женщина поделилась снимками сына с новой фотосессии.

Как отметила журналистка в Instagram, сын, когда его снимали, вел себя спокойно – он сладко спал в пеленках.

"Он заснул и проснулся только, когда мы с него эту обмотку сняли и одели в гражданское", — написала жена лидера группы "Машина времени".

В марте 2022 года у пары родился первый общий ребенок. У российского певца уже есть трое детей от предыдущих союзов – 48-летняя Дана, 35-летний Иван и 22-летняя Анна. А для его возлюбленной малыш стал первым ребенком. Его назвали Эйтани.

Андрей Макаревич с женой и сыном

Влюбленные познакомились во время поездки в Эфиопию в 2019 году. Свадьбу сыграли в том же году в Израиле.

Избранница 68-летнего Макаревича — киевлянка, однако в последнее время она живет в Израиле. А в Украине остались ее родные, которых она с началом войны успешно эвакуировала в Израиль.

Малыша назвали Эйтани

Жена музыканта рассказывала, что имеет отличные отношения с другими детьми Макаревича и его семьей.

Напомним, Андрей Макаревич уже показывал своего новорожденного сына в соцсетях.

Также Фокус писал об отмене концертов группы "Машина времени" в России.