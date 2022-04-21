Дружина Андрія Макаревича поділилася знімком із новонародженим сином

Батьки не приховують обличчя хлопчика.

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Дружина російського музиканта Андрія Макаревича, 37-річна журналістка Ейнат Кляйн поділилася новим сімейним фото з новонародженим сином.

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Пара і раніше не приховувала обличчя малюка. Цього разу жінка поділилася знімками сина з нової фотосесії.

Як зазначила журналістка в Instagram, син, коли його знімали поводився спокійно — він солодко спав у пелюшках.

"Він заснув і прокинувся лише, коли ми з нього цю обмотку зняли й одягли в цивільне", — написала дружина лідера гурту "Машина часу".

У березні 2022 року в пари народилася перша спільна дитина. У російського співака вже є троє дітей від попередніх союзів — 48-річна Дана, 35-річний Іван і 22-річна Анна. А для його коханої малюк став першою дитиною. Його назвали Ейтані.

[ + – ] Андрій Макаревич із дружиною та сином

Закохані познайомилися під час подорожі в Ефіопію у 2019 році. Весілля зіграли в тому ж році в Ізраїлі.

Обраниця 68-річного Макаревича — киянка, проте останнім часом мешкає в Ізраїлі. А в Україні залишилися її рідні, яких вона з початком війни успішно евакуювала до Ізраїлю.

[ + – ] Малюка назвали Ейтані

Дружина музиканта розповідала, що має чудові стосунки з іншими дітьми музиканта і його родиною.

Нагадаємо, Андрій Макаревич уже показував свого новонародженого сина в соцмережах.

Також Фокус писав про скасування концертів гурту "Машина часу" у Росії.