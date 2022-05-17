Алла Пугачова зустрілася з Андрієм Макаревичем та Борисом Гребенщиковим (фото)

Усі три артисти засуджують рішення путінського режиму вторгнутися в Україну.

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Російська примадонна Алла Пугачова зустрілася з колегами з Росії — Андрієм Макаревичем та Борисом Гребенщиковим. Знімком поділився соліст гурту "Машина часу" на своїй Facebook-сторінці.

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"Правда, рідкісна компанія? Це СловоНово!" – зазначив Макаревич під знімком, на якому троє російських артистів сидять, судячи з усього, в якомусь із ресторанів Ізраїлю.

[ + – ] Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков та Алла Пугачова

Російський політичний діяч Євген Ройзман прокоментував фото артистів словами "Зітхнув. Привіт вам усім".

Це рідкісне фото також опублікував у себе на Instagram-сторінці чоловік Пугачової Максим Галкін, підписавши: "Три зірки – три світлих повісті".

Зазначимо, що "СловоНово" – це щорічний форум російської культури в Європі. Тож, швидше за все, саме в межах цього заходу знаменитості і зустрілися.

Алла Пугачова засуджує війну в Україні та одразу після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України виїхала з чоловіком та дітьми до Ізраїлю, де будує нове життя, підшуковуючи роботу та придатну для дітей школу.

Андрій Макаревич та Борис Гребенщиков також активно виступають проти російсько-української війни.

Нагадаємо, Андрій Макаревич став батьком вчетверте. Його дружина, киянка Ейнат Кляйн народила в березні 2022 для артиста сина.

Тим часом Алла Пугачова та Максим Галкін, які мешкають у розкішному маєтку в Ізраїлі, продають свій замок у селі Грязь в РФ.