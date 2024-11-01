Действовали любители: в Нидерландах взорвали галерею и украли две работы Энди Уорхола (фото)

Грабители пытались забрать всю коллекцию, однако смогли похитить лишь две из четырех картин из серии Уорхола. Специалисты говорят, что преступникам не получится их продать по ряду причин.

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В нидерландском городе Остервейк неизвестные взорвали двери в галерею и похитили два портрета королев — покойной британской Елизаветы II и бывшей датской Маргрете II, авторство которых принадлежит основателю попарта Энди Уорхола. Об этом пишет издание AP.

Журналисты пишут, что воры пытались похитить работы из галереи. Для этого они использовали мощную взрывчатку, чтобы взломать закрытую дверь. После того, как преступники попали в галерею, они забрали четыре портрета Энди Уорхола из серии Reigning Queens 1985 года, в которую вошли изображения тогдашних королев — Елизаветы II в Великобритании, Беатрикс в Нидерландах, Маргрете II в Дании и королевы Свазиленда Нтомби Твалы.

серия работ Reigning Queens Энди Уорхола (фото: Nevada Museum of Art)

Медиа указывает, что с собой в результате воры забрали только портреты британской и датской королев. В то же время по словам владельца галереи Марка Пита Виссера, на уличных камерах наблюдения заметно, что другие две картины грабители не смогли поместить в машину и оставили рядом.

"Взрыв был настолько сильным, что все мое здание разрушено, и соседние магазины также повреждены", — рассказывает владелец галереи и добавляет, что все работы получили повреждения — как от взрыва, который устроили сами грабители, так и от того, что их неаккуратно вытаскивали из рам.

Последствия взрыва в галерее (фото: NOS Nieuws)

Журналисты пишут, что 24 ноября в галерее должна была начаться арт-ярмарка PAN Amsterdam. Для открытия экспозиции был привезен ряд работ Уорхола, в том числе и две похищенные.

В то же время пока полиция ищет преступников и опрашивает свидетелей, у специалистов есть сомнения, что воры смогут продать украденные картины. По словам нидерландского искусствоведа Виллема Баарса, есть две причины, почему им это не удастся. Во-первых, все картины имеют нумерацию, которую нанесли для участия в ярмарке, а во-вторых, картины вероятно получили повреждения от взрыва, который устроили горе-грабители.

"Если на бумаге есть хотя бы надрыв, они уничтожены и ничего не стоят. Они чрезвычайно хрупкие", — констатирует Баарс.

Напомним, Фокус сообщал, что в Лондоне из-за нападений экоактивистов в галерею запретили проносить любую жидкость. В Национальной галерее также запрещено демонстрировать или носить атрибутику, которая считается "оскорбительной или связанной с организациями, представляющими физическую угрозу для коллекции", а также распространение любых агитационных материалов.

Также мы рассказывали, что в Германии сотрудника галереи уволили, потому что тот повесил собственную картину. Мужчина просверлил два отверстия в стене, чтобы разместить свою работу. Его картина размером 60 на 120 сантиметров висела в пустом проходе.