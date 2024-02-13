Росія хоче продати викрадену з України картину Айвазовського, яку Інтерпол оголосив у розшук

За словами ексзаступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, ще у 2014 році окупанти незаконно передали 52 полотна у Сімферопольський художній музей. Він наголосив, що країна-агресор відкрито нехтує міжнародним правом.

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Росіяни мають намір виставити на аукціон картину українського художника Івана Айвазовського "Місячна ніч". У 2014 році її серед понад півсотні полотен незаконно передали у Сімферопольський художній музей на початку російської окупації Криму. Про це повідомив ексзаступник генерального прокурора, колишній прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов у X (колишній Twitter).

"Ця картина була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму", — йдеться у повідомленні.

За словами Мамедова, ще у 2017 році за поданням прокуратури Криму Інтерпол оголосив ці 52 картини, зокрема й "Місячну ніч", у міжнародний розшук.

"Так РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року – вивезення культурних цінностей й передача права власності є забороненою", – підкреслив він.

Росіяни та крадені артефакти: що відомо

Нагадаємо, 24 жовтня Служба безпеки України спільно з БЕБ і поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби скіфського золота для продажу в країнах Європейського Союзу.

27 листопада у Національному музеї історії України повідомили, що "Скіфське золото" повернули в Україну після десяти років судових процесів у Нідерландах.

28 листопада у СБУ показали перші фотографії колекції "Скіфського золота", яка повернулася в Україну після майже 10-річної суперечки з Росією.