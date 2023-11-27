Через десять років: в Україну з Нідерландів повернули "Скіфське золото" (фото)

Усього з Нідерландів привезли 565 експонатів. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України. Там вони зберігатимуться до деокупації Криму.

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Артефакти з кримських музеїв, які були представлені на виставці "Крим: золото та таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України. Про це повідомляє Національний музей історії України.

"Скіфське золото" повернули після десяти років судових процесів в Нідерландах.

Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму

Експонати з Музею Алларда Пірсона тепер у Національному музеї історії України, до моменту деокупації Криму.

Зараз експерти проводять огляд стану 565 об'єктів, серед яких античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, а також китайські лакові шкатулки, яким вже дві тисячі років.

"Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити", — зауважив головний керівник Національного музею історії України Федір Андрощук.

Історія "скіфського золота": деталі

На початку 2014 року колекцію "скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму Росію, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію — 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

Після окупації, Російська Федерація претендує на частину колекції, яка належить кримським музеям. У свою чергу, Україна стверджує, що експонати не повинні бути повернуті на територію, яка тимчасово знаходиться під окупацією і не перебуває під українським контролем, і їх слід передати безпосередньо Україні.

При цьому ще 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають повернути в Україну. Рішення було ухвалено на основі конвенції ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії хочуть встановити причетних до вивезення скіфського золота з Криму. В РФ вважають, що експонати вкрали з кримських музеїв. 2014 року Нідерланди відмовилися повертати скіфське золото через окупацію Криму.