Ірина Білик, Monatik та інші українські артисти вшанували пам"ять Кузьми Скрябіна

Сьогодні б відомому українському музиканту виповнилось би 55 років.

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Українські артисти вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна. Сьогодні, 17 серпня, співак, композитор та письменник відсвяткував би 55-річчя.

Втім, на жаль, легендарний артист загинув вісім років тому. 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у ДТП поблизу села Лозуватка під Кривим Рогом.

У день народження Кузьми Скрябіна його друзі та колеги, які і нині виконують його пісні, вшанували його пам'ять, опублікувавши фото та відео, які нагадали про артиста.

Також сьогодні вперше у Києві пройде концерт до дня народження Кузьми Скрябіна "Шампанські очі". Традицію цих концертів започаткували батьки Кузьми. У виконанні Київського академічного муніципального духового оркестру цього вечора звучатимуть улюблені хіти "Скрябіна".

Диригентом буде маестро Микола Лисенко, нащадок відомого композитора. Пісні Андрія Кузьменка співатимуть зіркові гості. Концерти до його 55-річчя також відбудуться в інших містах, зокрема 17 серпня, у день народження співака буде фестиваль у Львові, а 20-го — хіти "Скрябіна" прозвучать в Одесі.

Однією з перших стала Ірина Білик, яка разом із ним колись записала трек "Мовчати" та знялась у чуттєвому відео.

Ірина Білик опублікувала світлину з Кузьмою.

Пост від Ірини БІлик

"Із твоїм днем тебе, Андрію! Сьогодні на твоєму фестивалі буду співати тільки для тебе!" — написала вона.

Дмитро Монатік опублікував відео свого виступу на День Незалежності України із зворушливим підписом.

Пост від Андрія Монатіка

"З Днем народження, легендарний Кузьма Скрябін! Ваша музика живе скрізь роки! З великою радістю і честю завжди виконуємо "Старі фотографії" на концертах, плекаючи та проносячи любов до нашої культури", — написав Дмитро.

Частинку свого виступу показав виконавець Pianoбой: глядачі співають "Шампанські очі".

Пост від Pianoбой

Співачка Наталія Могилевська запостила ролик, в якому виконала пісню "Місця щасливих людей", ще одного хіта Скрябіна.

Пост від Наталі Могилевської

"Сьогодні твій день, Кузьма, друже…Часто згадую тебе. Часто думаю, а як би ти відреагував, а що би ти сказав… Сумую. Наша дружба назавжди в серці", — написала артистка.

Також невеличкий кліп із присвятою опублікувала співачка Roksolana.

Пост від співачки Roksolana

"Сьогодні день Народження нашого улюбленого Кузьми Скрябіна! Назавжди в наших серцях", — написала вона.

Виконання хіта "Люди як кораблі" показав гурт "Антитіла".

Пост від групи "Антитіла"

"Твої слова, які ніколи, не втрачають актуальності. А ми співаємо Твої пісні, дослухаємося і стараємося не сумувати", — підписали ролик учасники групи.

На сторінці пам`яті Кузьми в Instagram теж з`явився допис.

Пост пам'яті

"Ця сторінка не просто так, вона наповнена твоїм існуванням, ти досі існуєш, ти бачиш, як ми тебе слухаємо, прислухаємось до твоїх порад та висловів. Твої пісні назавжди. Дякую тобі за все. Ти — легенда. З днем народження, Кузьма!" – написано на сторінці.