"Берегиня" коллектива: из-за российского обстрела в Киеве погибла участница ансамбля "Громиця"

Во время российской массированной атаки на Киев ночью 28 августа погибла Вера Тулупова — участница ансамбля народной песни и бытового танца "Громиця".

"Народное (любительское) искусство Киева понесло невосполнимые потери", — сообщили на Facebook-странице Департамента культуры Киевской городской государственной администрации вечером 28 августа.

КГГА | погибла участница коллектива "Громиця" Вера Тулупова

О трагической гибели женщины также сообщили на странице Культурно-художественного центра Дарницкого района. Там потерю участницы коллектива назвали "непоправимой", поскольку Вера Алексеевна считалась "душой" художественного ансамбля.

"Это невосполнимая потеря для народного любительского искусства Киева. Вера Алексеевна была сердцем "Громилы", душой коллектива", — отметили в центре.

Художественный руководитель ансамбля "Громиця", Евгений Пыхтин, также высказался о гибели участницы коллектива. Он отметил, что Вера Алексеевна Тулупова была "хранительницей" коллектива.

"Сегодня от российского обстрела трагически погибла наша хранительница ансамбля — Тулупова Вера Алексеевна... вечный покой", — написал он в соцсетях.

Стоит отметить, что народный фольклорный ансамбль народной песни и бытового танца "Громиця" был основан в феврале 2015 года. Среди участников, как говорится на сайте Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований, и молодые люди, и люди старшего возраста. Ансамбль известен как в Дарницком районе столицы, так и в других уголках Киева и за его пределами.

Обстрел Киева 28 августа

Ночью 28 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего в нескольких районах города поднялись пожары. Также ночью 28 августа ВС РФ ударили по столице Украины беспилотниками и "Кинжалами".

В результате российской атаки в столице был разрушен с первого по пятый этажи пятиэтажный дом в Дарницком районе города. Там поднялся пожар, из-под завалов доставали людей.

По состоянию на вечер 28 августа известно о более 60 пострадавших и еще более 20 погибших в Киеве. При этом спасательные работы на момент публикации продолжаются.