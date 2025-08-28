Обстрел Киева: количество жертв возросло, повреждено около сотни объектов (фото)

Количество жертв российского обстрела Киева в ночь на 28 августа возросло до 21 человека, среди них четверо детей. Десятки жителей столицы получили ранения, поисково-спасательные работы на местах разрушений продолжаются.

Related video

В ночь на 28 августа Россия атаковала Украину 598 дронами и около тремя десятками ракет, среди которых "Кинжалы" и "Искандеры".

По данным городского головы Киева Виталия Кличко, известно о 63 пострадавших, среди них 11 детей. В больницах находятся 35 раненых, в том числе шестеро детей.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что по состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев, среди них четверо детей. Он также сообщил, что под завалами пятиэтажки в Дарницком районе могут оставаться до десяти человек.

Под завалами могут оставаться люди Фото: Скриншот/Telegram

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Суспільному" отметила, что по состоянию на 19:00 10 человек считаются без вести пропавшими. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ущерб и разрушения

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что последствия ночной атаки зафиксированы в семи районах столицы:

Дарницкий район — разрушена часть пятиэтажки, повреждены 9- и 16-этажные дома, частный дом, детсад и парковка.

Днепровский район — пострадала 25-этажка, уничтожены и повреждены десятки авто.

Соломенский район — сгорел частный дом.

Шевченковский район — повреждены нежилые здания, офисы и автомобили.

Голосеевский район — более 10 домов с выбитыми окнами, повреждены авто.

Оболонский и Деснянский районы — зафиксированы повреждения зданий.

Последствия атаки на Киев Фото: Скриншот/Telegram

Всего в Киеве повреждено около 100 объектов и тысячи окон. Разрушениям подвергся также торговый центр в центре города.

Из-за обстрела россиян были повреждены офисы изданий "Радио Свобода" и "Украинская правда".

Как сообщает Reuters, среди поврежденных объектов — турецкое предприятие и посольство Азербайджана. Атака также задела офисы ЕС и Великобритании в Киеве.

Заявление президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночной обстрел Киева подтверждает неизменность агрессивных намерений России. По его словам, удары направлены не только против Украины и Европы, но и против всех, кто стремится к миру в мире. Зеленский отметил, что Кремль сознательно выбирает ракетные атаки вместо реальных шагов к прекращению войны, используя террор против мирных жителей как инструмент давления. Он подчеркнул, что международное сообщество должно дать сильный и решительный ответ на эту агрессию.

Международная реакция

Как сообщает Reuters, Европейская комиссия заявила, что две ракеты упали вблизи представительства ЕС.

"Это еще одно мрачное напоминание о том, что поставлено на карту. Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину", — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что ЕС готовит 19-й пакет санкций против России и работает над использованием замороженных активов РФ в поддержку Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обстрел повредил здание Британского совета в Киеве.

"Путин убивает детей и мирных жителей и саботирует надежды на мир", — написал он в сети X.

Как сообщает The Guardian, Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми сообщил, что российского посла вызвали в британский МИД из-за массированной атаки на Киев.

По его словам, ночные удары повлекли гибель мирных жителей, разрушение жилых домов и повреждение инфраструктуры, среди которых — офис Британского Совета и представительство Европейского Союза в столице Украины.

"Мы вызвали российского посла. Убийства и разрушения должны прекратиться", — подчеркнул Дэвид Ламми.

Оборона и последствия

Согласно сообщениям украинских военных, силы ПВО сбили 563 из 629 беспилотников и 26 из 31 ракеты, запущенной Россией во время последней атаки по Украине, в ночь с 27 на 28 августа.

29 августа в Киеве объявлено Днем траура по погибшим.

Как сообщал Фокус, прилеты баллистических ракет "Искандер-М" по многоквартирным домам Киева пресс-секретарь Владимира Путина назвал "успешными ударами", во время которых якобы были уничтожены военные объекты Украины.

Фокус также писал, что россияне видели обстрел Киева онлайн.