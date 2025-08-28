Обстріл Києва: кількість жертв зросла, пошкоджено близько сотні об'єктів (фото)

Кількість жертв російського обстрілу Києва у ніч проти 28 серпня зросла до 21 людини, серед них четверо дітей. Десятки мешканців столиці отримали поранення, пошуково-рятувальні роботи на місцях руйнувань тривають.

Related video

В ніч на 28 серпня Росія атакувала Україну 598 дронами та близько трьома десятками ракет, серед яких "Кинджали" та "Іскандери".

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, відомо про 63 постраждалих, серед них 11 дітей. У лікарнях перебувають 35 поранених, зокрема шестеро дітей.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що станом на 20:45 підтверджена загибель 21 людини внаслідок російської атаки на Київ, серед них четверо дітей. Він також повідомив, що під завалами п’ятиповерхівки у Дарницькому районі можуть залишатися до десяти людей.

Під завалами можуть залишатися люди Фото: Скриншот/Telegram

Речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі "Суспільному" зазначила, що станом на 19:00 10 людей вважаються безвісти зниклими. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Збитки та руйнування

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки нічної атаки зафіксовані у семи районах столиці:

Дарницький район — зруйновано частину п’ятиповерхівки, пошкоджені 9- та 16-поверхові будинки, приватна оселя, дитсадок і парковка.

Дніпровський район — постраждала 25-поверхівка, знищено й пошкоджено десятки авто.

Солом’янський район — згорів приватний будинок.

Шевченківський район — пошкоджено нежитлові будівлі, офіси та автомобілі.

Голосіївський район — понад 10 будинків із вибитими вікнами, пошкоджені авто.

Оболонський та Деснянський райони — зафіксовані пошкодження будівель.

Наслідки атаки на Київ Фото: Скриншот/Telegram

Загалом у Києві пошкоджено близько 100 об’єктів і тисячі вікон. Руйнувань зазнав також торгівельний центр у середмісті.

Через обстріл росіян було пошкоджено офіси видань "Радіо Свобода" та "Українська правда".

Як повідомляє Reuters, серед пошкоджених об’єктів — турецьке підприємство та посольство Азербайджану. Атака також зачепила офіси ЄС і Великої Британії у Києві.

Заява президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічний обстріл Києва підтверджує незмінність агресивних намірів Росії. За його словами, удари спрямовані не лише проти України та Європи, а й проти всіх, хто прагне миру у світі. Зеленський наголосив, що Кремль свідомо обирає ракетні атаки замість реальних кроків до припинення війни, використовуючи терор проти мирних жителів як інструмент тиску. Він підкреслив, що міжнародна спільнота має дати сильну та рішучу відповідь на цю агресію.

Міжнародна реакція

Як повідомляє Reuters, Європейська комісія заявила, що дві ракети впали поблизу представництва ЄС.

"Це ще одне похмуре нагадування про те, що поставлено на карту. Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона додала, що ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії та працює над використанням заморожених активів РФ на підтримку України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що обстріл пошкодив будівлю Британської ради у Києві.

"Путін вбиває дітей і мирних жителів і саботує надії на мир", – написав він у мережі X.

Як повідомляє The Guardian, Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі повідомив, що російського посла викликали до британського МЗС через масовану атаку на Київ.

За його словами, нічні удари спричинили загибель мирних жителів, руйнування житлових будинків та пошкодження інфраструктури, серед яких — офіс Британської Ради та представництво Європейського Союзу у столиці України.

"Ми викликали російського посла. Вбивства та руйнування мають припинитися", — наголосив Девід Ламмі.

Оборона та наслідки

Згідно з повідомленнями українських військових, сили ППО збили 563 з 629 безпілотників та 26 із 31 ракети, запущеної Росією під час останньої атаки по Україні, у ніч з 27 на 28 серпня.

29 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими.

Як повідомляв Фокус, прильоти балістичних ракет "Іскандер-М" по багатоквартирних будинках Києва прессекретар Володимира Путіна назвав "успішними ударами", під час яких нібито були знищені військові об'єкти України.

Фокус також писав, що росіяни бачили обстріл Києва онлайн.