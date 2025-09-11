ЗС РФ могли окупувати Соснівку на Дніпропетровщині: що кажуть військові та Генштаб (карти)

Збройні сили Російської Федерації просунулись у село Соснівку Дніпропетровської області. На карті бойових дій з'явився виступ довжиною 10 км, яки тягнеться на захід у бік Дніпра. Генеральний штаб Збройних сил України не підтвердив втрату населеного пункту.

Росіяни могли окупувати Соснівку на Великомихайлівському напрямку та публікують відео з прапорами, написав український військовослужбовець з позивним "Мучной" у Telegram-каналі. Ворог готується прориватись далі та посилив роботу авіації.

Допис про можливу втрату Соснівки з'явився у мережі вдень 11 вересня. Зі слів бійця, ЗС РФ окупували село, проводять "стабілізаційні заходи" і планують рухатись далі. Попереду — село Орестопіль, яке може стати новою втратою СОУ.

"Найближчим часом можна очікувати підтвердження його [Соснівки] повної окупації. Вже почала працювати сильно ворожа авіація — триває підготовка для подальшого руху [ на Орестопіль]", — повідомив "Мучной".

Військовослужбовець опублікував карту бойових дій, на якій показав ситуацію на відтинку фронту на сході. Бачимо "язик" російських військ, який простягнувся на 10 км вглиб Дніпропетровської області. Тим часом "Мучной" описав деталі бойових дій:

Новоселівка — відбуваються сутички у найближчому лісі, росіяни тиснуть на флангах;

Тернове — оборона тримається, але ЗС РФ посилено застосовують FPV-дрони і тому можливий відступ;

Новомиколаївка (біля Запорізького) — населений пункт контролюють ЗСУ, але росіяни підбираються до Калинівського і це загроза.

11 вересня близько 12 год Міноборони РФ написало у Telegram-каналі, що росіяни начебто окупували село Соснівка Дніпропетровської області. Бої веде угрупування "Восток", уточнило російське командування.

Наступ РФ — Генштаб та аналітики про Соснівку

На карті бойових дій проєкту DeepState, яка складається на основі даних Генштабу ЗСУ та військових, село Соснівка не позначене як повністю окуповане. Аналітики показали, що ЗС РФ просунулись по річці Ворона та проникли на східні околиці населеного пункту (площа 940 кв. км, до війни жило 200 людей). "Язик" російських військ тягнеться на 10 км вглиб Дніпропетровської області: зона прориву роздвоєна, а у проміжку — "сіра зона" біля села Январське.

Тим часом зранку 11 вересня Генштаб ЗСУ опублікував на Facebook звіт про поточну ситуацію, зокрема, на Новопавлівському напрямку, до якого відносять Соснівку. Командування не згадало про втрату населеного пункту, але вказується, що нарахували 31 атаку ЗС РФ: це ж показує карта. У каналі ОСУВ "Дніпро" село, про яке написав "Мучной", фігурувало в оперативному звіті станом на 10 вересня. У дописі ішлося про те, ворог "зосередив атакувальні зусилля" біля дев'яти населених пунктів. Серед них — Соснівка, а також Тернове та Новомиколаївка з допису бійця.

