У Міноборони РФ заявили про знищення бійців неіснуючої бригади ЗСУ

Міністерство оборони Росії у щоденному зведенні про свої "успіхи" на фронті доповіло про те, що "відбили чергову атаку противника", який намагався вийти з "оточення" на Куп'янському напрямку.

За інформацією силового відомства РФ, знищено "вісім бойовиків 16-ї механізованої бригади ЗСУ".

"Крім того, припинено дві спроби деблокування оточених формувань підрозділами 151-ї механізованої бригади ЗСУ та 15-ї бригади Нацгвардії в районах населених пунктів Петрівка та Велика Шапківка Харківської області. Знищено до 20 бойовиків", — йдеться в офіційному повідомленні.

У відповідь на це командування Оперативного тактичного угруповання "Харків" відреагувало постом, у якому показало брехню росіян. В ОТУ зазначили, що РФ продовжує перебувати у віртуальній реальності, в якій здобуває одну перемогу за іншою.

"Цього разу воно на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп'янському напрямку, де було завдано удару по 16 механізованій бригаді ЗСУ. Але є один нюанс — такої бригади у Збройних Силах просто не існує. Тож кого перемогло у віртуальному бою мо рф, залишається загадкою...", — йдеться в публікації.

Інформаційне агентство ТАСС пішло ще далі і повідомило, що "російські підрозділи ліквідували групу британських найманців ЗСУ на рубцовському напрямку"

Крім того, як стверджується, на основі аналізу відкритих даних ТАСС вдалося виявити "дані про знищення на рубцовському напрямку шведського найманця і громадянина США".

Сьогодні ж у Міністерстві оборони РФ заявили, що нібито знищили всіх 11 українських розвідників, які намагалися висадитися з вертольота поблизу Покровська.

Однак в українських ЗМІ відповіли, що інформація про оточення Покровська і знищення десанту ГУР — це чергова брехня окупантів.

Нагадаємо, журналісти західних ЗМІ почали отримувати "запрошення" від окупантів у Покровськ і Куп'янськ.