В Минобороны РФ заявили об уничтожении бойцов несуществующей бригады ВСУ

Министерство обороны России в ежедневной сводке о своих «успехах» на фронте доложило о том, что «отразили очередную атаку противника», который пытался выйти из «окружения» на Купянском направлении.

По информации силового ведомства РФ, уничтожено "восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ".

"Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка Харьковской области. Уничтожено до 20 боевиков", – говорится в официальном сообщении.

В ответ на это командование Оперативной тактической группировки "Харьков" отреагировало постом, в котором показало ложь россиян. В ОТГ отметили, что РФ продолжает находиться в виртуальной реальности, в которой одерживает одну победу за другой.

"В этот раз оно на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс – такой бригады в Вооруженных силах просто не существует. Поэтому кого победило в виртуальном сражении мо рф, остается загадкой…", – говорится в публикации.

Информационное агентство ТАСС пошло еще дальше и сообщило, что "российские подразделения ликвидировали группу британских наемников ВСУ на рубцовском направлении"

Кроме того, как утверждается, на основе анализа открытых данных ТАСС удалось обнаружить "данные об уничтожении на рубцовском направлении шведского наемника и гражданина США".

Сегодня же в Министерстве обороны РФ заявили, что якобы уничтожили всех 11 украинских разведчиков, которые пытались высадиться с вертолета вблизи Покровска.

Однако в украинских СМИ ответили, что информация об окружении Покровска и уничтожении десанта ГУР — это очередная ложь оккупантов.

Напомним, журналисты западных СМИ начали получать "приглашения" от оккупантов в Покровск и Купянск.