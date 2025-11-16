Імітують окупацію: росіяни в Куп'янську "підсвічують" себе для дронів ЗСУ, розмахуючи триколорами

Малі групи окупантів в Куп'янську Харківської області розмахують російськими прапорами, щоб імітувати контроль над містом. Такі "акції" допомагають українським операторам дронів виявити ворогів.

Про спроби росіян в Куп'янську імітувати контроль над містом розповіла 16 листопада пресслужба Угруповання об'єднаних сил. Повідомляється, що командування наказало окупантам розмахувати російськими триколорами в місцях, де присутні їхні малі групи, щоб симулювати захоплення позицій.

За інформацією УОС, росіянам вкладають прапори в пакети постачання, які безпілотники ЗС РФ скидають на Куп'янськ.

"Щонайменше одна така "операція" вже відбулася — очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа", — зазначили в пресслужбі.

В Угрупованні об'єднаних сил повідомили, що попри заяви російського лідера Володимира Путіна та Генерального штабу РФ про "оточення" міста більша частина Куп'янська лишається під контролем Сил оборони України, а в північних районах групи росіян відрізані від наземного постачання.

"Нинішня акція — спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", — заявили в УОС.

При цьому українські військові зауважили, що накази російських командирів розмахувати прапорами роблять малі групи піхоти росіян більш видимими для українських операторів дронів. Натомість в УОС радять окупантам замінювати прапор на білий, щоб здатися в полон і зберегти своє життя.

Що відомо про росіян в Куп'янську

Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов 12 листопада розповідав, що ЗС РФ просунулись вглиб від кордону на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області та тримають позиції в північній частині Куп'янська, втім спроби зайти в місто з іншого боку зазнали провалу.

14 листопада Віктор Трегубов повідомляв, що РФ утримує лише північні райони Куп'янська, а всього в місті перебувають не більше ніж 50 окупантів, ізольованих один від одного.

В коментарі щодо ситуації навколо Куп'янська 16 листопада Віктор Трегубов казав, що українські військові потроху "вичавлюють" росіян з позицій.